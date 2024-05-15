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МВД Турции пообещало наказать тех, кто устраивает "ловушки" против властей

МВД Турции пообещало наказать тех, кто устраивает "ловушки" против властей - 15.05.2024, ПРАЙМ

МВД Турции пообещало наказать тех, кто устраивает "ловушки" против властей

Глава МВД Турции Али Ерлыкая заявил о намерении вычислить структуры, которые действуют против властей и народа. Об этом министр написал в социальной сети Х. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:40+0300

2024-05-15T10:40+0300

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АНКАРА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава МВД Турции Али Ерлыкая заявил о намерении вычислить структуры, которые действуют против властей и народа. Об этом министр написал в социальной сети Х."Мы сравняем с землей игры и ловушки тех, кто при поддержке террористических группировок и их филиалов, организованных преступных группировок, при использовании тактик организации FETÖ пытается при поддержке соцсетей устроить ловушку против президента, правительства и наших политиков", — сообщил он.Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведки и министерством юстиции после предупреждения о возможной попытке переворота в правоохранительных органах.В Турции полицейские из Управления безопасности Анкары были уволены и задержаны по обвинению в связях с преступной организацией. Главная прокуратура Анкары ведет расследование возможного заговора в правоохранительных органах.Девлет Бахчели, соратник Эрдогана, предупредил о возможности повторения попытки переворота в Турции. Государственные инспекторы завершат отчет в ближайшее время и обещают поделиться им с общественностью в деталях.

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