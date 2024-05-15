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Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины
Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ
Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины
Необходимо найти потенциальные сценарии разрешения украинского конфликта, но делать это "закулисно", поделился своим мнением в эфире телеканала Die Welt... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:18+0300
2024-05-15T10:07+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Необходимо найти потенциальные сценарии разрешения украинского конфликта, но делать это "закулисно", поделился своим мнением в эфире телеканала Die Welt немецкий генерал в отставке Роланд Катер."Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов", — сообщил он.Кроме того, как добавил Катер, украинская армия страдает от упадка морального духа, они "уставшие и слабые". Отвечая на вопрос ведущей, стоит ли задуматься над поиском другого выхода из конфликта, экс-генерал поддержал эту мысль и добавил, что он говорил об этом с самого начала боевых действий.При этом Катер признал, что это будет "очень сложно", если та или иная сторона видят возможность закончить конфликт только военным путем.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
09:18 15.05.2024 (обновлено: 10:07 15.05.2024)
 
Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины

Немецкий генерал Катер призвал к поиску сценариев выхода из украинского конфликта

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Необходимо найти потенциальные сценарии разрешения украинского конфликта, но делать это "закулисно", поделился своим мнением в эфире телеканала Die Welt немецкий генерал в отставке Роланд Катер.
"Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов", — сообщил он.
Кроме того, как добавил Катер, украинская армия страдает от упадка морального духа, они "уставшие и слабые". Отвечая на вопрос ведущей, стоит ли задуматься над поиском другого выхода из конфликта, экс-генерал поддержал эту мысль и добавил, что он говорил об этом с самого начала боевых действий.
При этом Катер признал, что это будет "очень сложно", если та или иная сторона видят возможность закончить конфликт только военным путем.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.
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