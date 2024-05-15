https://1prime.ru/20240515/ukraina-848172845.html

Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины

Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины - 15.05.2024, ПРАЙМ

Устали и слабы. В Германии нашли выход для Украины

Необходимо найти потенциальные сценарии разрешения украинского конфликта, но делать это "закулисно", поделился своим мнением в эфире телеканала Die Welt... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T09:18+0300

2024-05-15T09:18+0300

2024-05-15T10:07+0300

спецоперация на украине

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5c8481ae001cfe636f389f46fda4a24.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Необходимо найти потенциальные сценарии разрешения украинского конфликта, но делать это "закулисно", поделился своим мнением в эфире телеканала Die Welt немецкий генерал в отставке Роланд Катер."Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов", — сообщил он.Кроме того, как добавил Катер, украинская армия страдает от упадка морального духа, они "уставшие и слабые". Отвечая на вопрос ведущей, стоит ли задуматься над поиском другого выхода из конфликта, экс-генерал поддержал эту мысль и добавил, что он говорил об этом с самого начала боевых действий.При этом Катер признал, что это будет "очень сложно", если та или иная сторона видят возможность закончить конфликт только военным путем.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО, на данный момент это возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240514/ukraintsy-848165070.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина