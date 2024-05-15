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На Украине введены аварийные отключения электричества
На Украине введены аварийные отключения электричества - 15.05.2024, ПРАЙМ
На Украине введены аварийные отключения электричества
Аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей введены во всех регионах Украины, сообщили в среду в национальной энергокомпании... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T20:32+0300
2024-05-15T20:32+0300
2024-05-15T20:32+0300
энергетика
украина
аварийные отключения
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей введены во всех регионах Украины, сообщили в среду в национальной энергокомпании "Укрэнерго". "Сегодня, 15 мая, с 19.25 до 22.00 (совпадает с мск - ред.) "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Кроме того, сообщается, что в четверг, 16 мая, по всей Украине будут действовать плановые ограничения графики отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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украина, аварийные отключения
Энергетика, УКРАИНА, аварийные отключения
На Украине введены аварийные отключения электричества
"Укрэнерго": аварийные отключения электричества введены по всей Украине
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей введены во всех регионах Украины, сообщили в среду в национальной энергокомпании "Укрэнерго".
"Сегодня, 15 мая, с 19.25 до 22.00 (совпадает с мск - ред.) "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Кроме того, сообщается, что в четверг, 16 мая, по всей Украине будут действовать плановые ограничения графики отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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