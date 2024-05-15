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Чистые продажи валюты российскими экспортерами выросли на два процента

Чистые продажи валюты российскими экспортерами выросли на два процента - 15.05.2024, ПРАЙМ

Чистые продажи валюты российскими экспортерами выросли на два процента

Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в апреле выросли на 2% к марту до 13,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:43+0300

2024-05-15T13:43+0300

2024-05-15T13:48+0300

банк россии

экспортеры

валютная выручка

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в апреле выросли на 2% к марту до 13,2 миллиарда долларов, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ."Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в апреле составили 13,2 миллиарда долларов, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца. Среднедневные чистые продажи, напротив, снизились на 3% и составили 628 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2024 года составило 82%, снизившись на 9 процентных пунктов относительно января 2024 года, оценил регулятор.Высокие продажи иностранной валюты со стороны экспортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика оказывали поддержку рублю, считает ЦБ.

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экспортеры, валютная выручка