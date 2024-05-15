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Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев - 15.05.2024, ПРАЙМ
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев
Вооруженные силы России упорно движутся вперед, противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Об этом агентству РИА... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:05+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России упорно движутся вперед, противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Об этом агентству РИА Новости заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Противник уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, но наши парни упорно движутся вперед", — отметил он.По словам Ганчева, численность ВСУ значительно увеличилась в окрестностях некоторых населенных пунктов региона. Он отметил, что украинская оборона на сватовско-купянском направлении сыпется, что вынуждает ВСУ подтягивать военных.Президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области крайне тяжелым, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ также признал сложную оперативную обстановку и "тактический успех" российских войск.Минобороны России сообщило, что российские военные заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Волчанск и Борисовку. Ганчев также заявил, что западная и северная части Волчанска находятся под контролем российских войск, и ВСУ не смогут долго сопротивляться из-за активного применения Россией военной авиации.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев
Ганчев: противник уже открыто признает потерю Волчанска, но там еще идет бой
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России упорно движутся вперед, противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Об этом агентству РИА Новости заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Противник уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, но наши парни упорно движутся вперед", — отметил он.
По словам Ганчева, численность ВСУ значительно увеличилась в окрестностях некоторых населенных пунктов региона. Он отметил, что украинская оборона на сватовско-купянском направлении сыпется, что вынуждает ВСУ подтягивать военных.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области крайне тяжелым, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ также признал сложную оперативную обстановку и "тактический успех" российских войск.
Минобороны России сообщило, что российские военные заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Волчанск и Борисовку. Ганчев также заявил, что западная и северная части Волчанска находятся под контролем российских войск, и ВСУ не смогут долго сопротивляться из-за активного применения Россией военной авиации.
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