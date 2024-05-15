Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240515/volchansk-848196102.html
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев - 15.05.2024, ПРАЙМ
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев
Вооруженные силы России упорно движутся вперед, противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Об этом агентству РИА... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:05+0300
2024-05-15T14:14+0300
спецоперация на украине
россия
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5c8481ae001cfe636f389f46fda4a24.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России упорно движутся вперед, противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Об этом агентству РИА Новости заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Противник уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, но наши парни упорно движутся вперед", — отметил он.По словам Ганчева, численность ВСУ значительно увеличилась в окрестностях некоторых населенных пунктов региона. Он отметил, что украинская оборона на сватовско-купянском направлении сыпется, что вынуждает ВСУ подтягивать военных.Президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области крайне тяжелым, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ также признал сложную оперативную обстановку и "тактический успех" российских войск.Минобороны России сообщило, что российские военные заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Волчанск и Борисовку. Ганчев также заявил, что западная и северная части Волчанска находятся под контролем российских войск, и ВСУ не смогут долго сопротивляться из-за активного применения Россией военной авиации.
https://1prime.ru/20240515/kharkov-848173547.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1761067b21522574627f31e26df4995e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
14:05 15.05.2024 (обновлено: 14:14 15.05.2024)
 
Противник уже открыто признает потерю Волчанска, заявил Ганчев

Ганчев: противник уже открыто признает потерю Волчанска, но там еще идет бой

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России упорно движутся вперед, противник уже открыто признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Об этом агентству РИА Новости заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Противник уже в открытую признает потерю Волчанска и еще нескольких поселков вблизи города. Не нужно думать, что это все просто. Там все еще идет бой, но наши парни упорно движутся вперед", — отметил он.
По словам Ганчева, численность ВСУ значительно увеличилась в окрестностях некоторых населенных пунктов региона. Он отметил, что украинская оборона на сватовско-купянском направлении сыпется, что вынуждает ВСУ подтягивать военных.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области крайне тяжелым, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ также признал сложную оперативную обстановку и "тактический успех" российских войск.
Минобороны России сообщило, что российские военные заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Волчанск и Борисовку. Ганчев также заявил, что западная и северная части Волчанска находятся под контролем российских войск, и ВСУ не смогут долго сопротивляться из-за активного применения Россией военной авиации.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Харьков снова должен стать русским городом, заявил сенатор
09:34
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала