https://1prime.ru/20240515/zakharova-848174135.html
"Приехал поиздеваться". Захарова раскритиковала "концерт" Блинкена в Киеве
"Приехал поиздеваться". Захарова раскритиковала "концерт" Блинкена в Киеве - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Приехал поиздеваться". Захарова раскритиковала "концерт" Блинкена в Киеве
Выступление госсекретаря США Энтони Блинкен в одном из киевских баров похоже на попытку "поиздеваться" над украинцами, заявила официальный представитель МИД... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:51+0300
2024-05-15T09:51+0300
2024-05-15T09:51+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Выступление госсекретаря США Энтони Блинкен в одном из киевских баров похоже на попытку "поиздеваться" над украинцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Во время необъявленного визита в Киев Блинкен попробовал местную пиццу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также спел и сыграл на гитаре в одном из киевских баров."Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать своё кровавое деяние и просто поиздеваться", — заметила дипломат в эфире радио Sputnik.Ко всему прочему, визит Блинкена сопровождается высокомерием и цинизмом, а также открытым пренебрежением, сказала она.Захарова отметила, что это похоже на то, как преступник возвращается на место преступления. По этой причине, подобные действия можно расценивать как насмешку не только над украинскими властями, но и над украинским народом.Кроме того, дипломат также выразила сожаления по поводу слов Блинкена о том, что украинцы смогут использовать свое право голоса, только если условия позволят.
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Политика, УКРАИНА, Энтони Блинкен, МИД, Новости
"Приехал поиздеваться". Захарова раскритиковала "концерт" Блинкена в Киеве
Захарова: Блинкен приехал в Киев "поиздеваться" над украинцами
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Выступление госсекретаря США Энтони Блинкен в одном из киевских баров похоже на попытку "поиздеваться" над украинцами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во время необъявленного визита в Киев Блинкен попробовал местную пиццу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также спел и сыграл на гитаре в одном из киевских баров.
"Может быть, это та самая история, когда они туда приезжают, вот эти все американские деятели, поглумиться еще раз, засвидетельствовать своё кровавое деяние и просто поиздеваться", — заметила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ко всему прочему, визит Блинкена сопровождается высокомерием и цинизмом, а также открытым пренебрежением, сказала она.
Захарова отметила, что это похоже на то, как преступник возвращается на место преступления. По этой причине, подобные действия можно расценивать как насмешку не только над украинскими властями, но и над украинским народом.
Кроме того, дипломат также выразила сожаления по поводу слов Блинкена о том, что украинцы смогут использовать свое право голоса, только если условия позволят.
В США раскритиковали Блинкена за "концерт" в баре