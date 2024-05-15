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Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240515/zapad-848206722.html
Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики
Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ
Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики
Запад как центр мировой экономики будет саморазрушаться, на смену ему в этом качестве идет Юго-Восточная Азия (ЮВА), сотрудничество России с которой очень... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:45+0300
2024-05-15T16:45+0300
экономика
запад
мир
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Запад как центр мировой экономики будет саморазрушаться, на смену ему в этом качестве идет Юго-Восточная Азия (ЮВА), сотрудничество России с которой очень быстро растет, заявил вице-президент Вольного экономического общества России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев."Завершается процесс смены центров мировой экономики. В Юго-Восточной Азии уже, можно констатировать, сформирован такой новый центр мировой экономики. Он дает большую часть роста мировой экономической активности, входит в лидеры и по развитию новых технологий", - сказал он в ходе работы VI Международного Московского академического экономического форума.По словам Глазьева, сейчас достаточно легко можно прогнозировать, что ЮВА будет устойчиво расти приблизительно на 5-7% ежегодно. "В то время как старый центр мировой экономики, Запад, будет проходить через сложный процесс саморазрушения, распада", - заметил Глазьев.Как видно на поверхности, добавил он, западные лидеры "сегодня делают все возможное, чтобы этот распад ускорить, воюя с Россией, своей русофобской деятельностью". При этом сама Россия активно поворачивается, переориентируется сегодня на Восток, на ЮВА, сказал Глазьев. "Мы видим потрясающую динамику. Растут резко, особенно за последние два года, темпы товарооборота России с Китаем, Индией и с другими странами ЮВА, цифры тут устойчиво двузначные, до 30-40% в год", - заключил он.
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запад, мир
Экономика, ЗАПАД, МИР
16:45 15.05.2024
 
Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики

Академик Глазьев: Запад как центр мировой экономики будет саморазрушаться

© fotolia.com / AntonioГлобус и банкноты
Глобус и банкноты - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© fotolia.com / Antonio
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Запад как центр мировой экономики будет саморазрушаться, на смену ему в этом качестве идет Юго-Восточная Азия (ЮВА), сотрудничество России с которой очень быстро растет, заявил вице-президент Вольного экономического общества России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев.
"Завершается процесс смены центров мировой экономики. В Юго-Восточной Азии уже, можно констатировать, сформирован такой новый центр мировой экономики. Он дает большую часть роста мировой экономической активности, входит в лидеры и по развитию новых технологий", - сказал он в ходе работы VI Международного Московского академического экономического форума.
По словам Глазьева, сейчас достаточно легко можно прогнозировать, что ЮВА будет устойчиво расти приблизительно на 5-7% ежегодно. "В то время как старый центр мировой экономики, Запад, будет проходить через сложный процесс саморазрушения, распада", - заметил Глазьев.
Как видно на поверхности, добавил он, западные лидеры "сегодня делают все возможное, чтобы этот распад ускорить, воюя с Россией, своей русофобской деятельностью". При этом сама Россия активно поворачивается, переориентируется сегодня на Восток, на ЮВА, сказал Глазьев. "Мы видим потрясающую динамику. Растут резко, особенно за последние два года, темпы товарооборота России с Китаем, Индией и с другими странами ЮВА, цифры тут устойчиво двузначные, до 30-40% в год", - заключил он.
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