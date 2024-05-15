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Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики

Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ

Академик РАН предрек саморазрушение Запада как центра мировой экономики

Запад как центр мировой экономики будет саморазрушаться, на смену ему в этом качестве идет Юго-Восточная Азия (ЮВА), сотрудничество России с которой очень... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:45+0300

2024-05-15T16:45+0300

2024-05-15T16:45+0300

экономика

запад

мир

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Запад как центр мировой экономики будет саморазрушаться, на смену ему в этом качестве идет Юго-Восточная Азия (ЮВА), сотрудничество России с которой очень быстро растет, заявил вице-президент Вольного экономического общества России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев."Завершается процесс смены центров мировой экономики. В Юго-Восточной Азии уже, можно констатировать, сформирован такой новый центр мировой экономики. Он дает большую часть роста мировой экономической активности, входит в лидеры и по развитию новых технологий", - сказал он в ходе работы VI Международного Московского академического экономического форума.По словам Глазьева, сейчас достаточно легко можно прогнозировать, что ЮВА будет устойчиво расти приблизительно на 5-7% ежегодно. "В то время как старый центр мировой экономики, Запад, будет проходить через сложный процесс саморазрушения, распада", - заметил Глазьев.Как видно на поверхности, добавил он, западные лидеры "сегодня делают все возможное, чтобы этот распад ускорить, воюя с Россией, своей русофобской деятельностью". При этом сама Россия активно поворачивается, переориентируется сегодня на Восток, на ЮВА, сказал Глазьев. "Мы видим потрясающую динамику. Растут резко, особенно за последние два года, темпы товарооборота России с Китаем, Индией и с другими странами ЮВА, цифры тут устойчиво двузначные, до 30-40% в год", - заключил он.

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