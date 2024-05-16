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Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств
Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств
Москва и Пекин осуждают планы изъять активы из собственности других стран, говорится в совместном заявлении России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:55+0300
2024-05-16T12:55+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин осуждают планы изъять активы из собственности других стран, говорится в совместном заявлении России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств", — говорится в тексте заявления.Кроме того, оба государства уверены в возможности использования зеркальных мер согласно международному праву.Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear заблокировал свыше 200 миллиардов евро российских ценных бумаг на своих счетах и заработал почти 4,4 миллиарда евро за последний год.Валери Урбен, старший исполнительный директор фонда, предупредила, что использование этой прибыли может негативно повлиять на мировые финансовые рынки.
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россия, китай, активы, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, активы, Новости
12:55 16.05.2024
 
Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств

Россия и Китай осуждают планы изъять активы из собственности других стран

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин осуждают планы изъять активы из собственности других стран, говорится в совместном заявлении России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств", — говорится в тексте заявления.
Кроме того, оба государства уверены в возможности использования зеркальных мер согласно международному праву.
Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear заблокировал свыше 200 миллиардов евро российских ценных бумаг на своих счетах и заработал почти 4,4 миллиарда евро за последний год.
Валери Урбен, старший исполнительный директор фонда, предупредила, что использование этой прибыли может негативно повлиять на мировые финансовые рынки.
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