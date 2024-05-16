https://1prime.ru/20240516/aktivy-848237247.html

Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств

Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и КНР осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств

Москва и Пекин осуждают планы изъять активы из собственности других стран, говорится в совместном заявлении России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:55+0300

2024-05-16T12:55+0300

2024-05-16T12:55+0300

экономика

россия

китай

активы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg

ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин осуждают планы изъять активы из собственности других стран, говорится в совместном заявлении России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств", — говорится в тексте заявления.Кроме того, оба государства уверены в возможности использования зеркальных мер согласно международному праву.Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear заблокировал свыше 200 миллиардов евро российских ценных бумаг на своих счетах и заработал почти 4,4 миллиарда евро за последний год.Валери Урбен, старший исполнительный директор фонда, предупредила, что использование этой прибыли может негативно повлиять на мировые финансовые рынки.

https://1prime.ru/20240514/aktivy-848151106.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, активы, новости