Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240516/aktivy-848248048.html
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов - 16.05.2024, ПРАЙМ
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов
Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:00+0300
2024-05-16T17:00+0300
мид рф
россия
запад
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/92/841899237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9c80fd7f45b493779f1789d6f64ccac.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.Запад заморозил государственные и частные российские активы после начала спецоперации на Украине, больше всего средств оказалось в Европе. В данный момент страны пытаются создать межанизм, который позволит конфисковать активы и направить их на нужды Украины."Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и США, и в ЕС, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Это незаконно, нелегально", - сказал Панкин.Он также прокомментировал принятие парламентом Эстонии закона, в соответствии с которым страна сможет передать Киеву российские активы. Дипломат назвал Эстонию абсолютно недружественным государством. при этом панкин подчеркнул, что здравомыслящие круги на Западе взвешивают риски ответных мер со стороны Москвы.
https://1prime.ru/20240514/aktivy-848151106.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/92/841899237_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_0c285ec00714ceaca3ca3d359896a353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид рф, россия, запад, замороженные российские активы
МИД РФ, РОССИЯ, ЗАПАД, замороженные российские активы
17:00 16.05.2024
 
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов

Панкин: на Западе взвешивают риск ответных мер РФ в случае конфискации активов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Запад заморозил государственные и частные российские активы после начала спецоперации на Украине, больше всего средств оказалось в Европе. В данный момент страны пытаются создать межанизм, который позволит конфисковать активы и направить их на нужды Украины.
"Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и США, и в ЕС, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Это незаконно, нелегально", - сказал Панкин.
Он также прокомментировал принятие парламентом Эстонии закона, в соответствии с которым страна сможет передать Киеву российские активы. Дипломат назвал Эстонию абсолютно недружественным государством. при этом панкин подчеркнул, что здравомыслящие круги на Западе взвешивают риски ответных мер со стороны Москвы.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам
14 мая, 14:48
 
МИД РФРОССИЯЗАПАДзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала