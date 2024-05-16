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МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов - 16.05.2024, ПРАЙМ
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов
Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:00+0300
2024-05-16T17:00+0300
2024-05-16T17:00+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.Запад заморозил государственные и частные российские активы после начала спецоперации на Украине, больше всего средств оказалось в Европе. В данный момент страны пытаются создать межанизм, который позволит конфисковать активы и направить их на нужды Украины."Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и США, и в ЕС, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Это незаконно, нелегально", - сказал Панкин.Он также прокомментировал принятие парламентом Эстонии закона, в соответствии с которым страна сможет передать Киеву российские активы. Дипломат назвал Эстонию абсолютно недружественным государством. при этом панкин подчеркнул, что здравомыслящие круги на Западе взвешивают риски ответных мер со стороны Москвы.
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мид рф, россия, запад, замороженные российские активы
МИД РФ, РОССИЯ, ЗАПАД, замороженные российские активы
МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов
Панкин: на Западе взвешивают риск ответных мер РФ в случае конфискации активов
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Запад заморозил государственные и частные российские активы после начала спецоперации на Украине, больше всего средств оказалось в Европе. В данный момент страны пытаются создать межанизм, который позволит конфисковать активы и направить их на нужды Украины.
"Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и США, и в ЕС, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Это незаконно, нелегально", - сказал Панкин.
Он также прокомментировал принятие парламентом Эстонии закона, в соответствии с которым страна сможет передать Киеву российские активы. Дипломат назвал Эстонию абсолютно недружественным государством. при этом панкин подчеркнул, что здравомыслящие круги на Западе взвешивают риски ответных мер со стороны Москвы.
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам