https://1prime.ru/20240516/aktivy-848248048.html

МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов

МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов - 16.05.2024, ПРАЙМ

МИД: Запад взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов

Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:00+0300

2024-05-16T17:00+0300

2024-05-16T17:00+0300

мид рф

россия

запад

замороженные российские активы

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Здравомыслящие политики в западных странах анализируют все риски ответа России на возможное изъятие ее активов, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.Запад заморозил государственные и частные российские активы после начала спецоперации на Украине, больше всего средств оказалось в Европе. В данный момент страны пытаются создать межанизм, который позволит конфисковать активы и направить их на нужды Украины."Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и США, и в ЕС, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Это незаконно, нелегально", - сказал Панкин.Он также прокомментировал принятие парламентом Эстонии закона, в соответствии с которым страна сможет передать Киеву российские активы. Дипломат назвал Эстонию абсолютно недружественным государством. при этом панкин подчеркнул, что здравомыслящие круги на Западе взвешивают риски ответных мер со стороны Москвы.

https://1prime.ru/20240514/aktivy-848151106.html

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мид рф, россия, запад, замороженные российские активы