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МВФ вновь заявили об угрозе мировой валютной системе из-за активов РФ
МВФ вновь заявили об угрозе мировой валютной системе из-за активов РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ
МВФ вновь заявили об угрозе мировой валютной системе из-за активов РФ
Планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины, конфисковав средства напрямую или используя полученные с них доходы,... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T18:22+0300
2024-05-16T18:22+0300
2024-05-16T18:22+0300
экономика
мвф
мировая финансовая система
замороженные российские активы
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины, конфисковав средства напрямую или используя полученные с них доходы, могут подорвать мировую валютную систему, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — сказала она на брифинге на вопрос РИА Новости о планах Запада использовать замороженные активы РФ. Оценивая перспективы достижения соглашения по использованию активов на уровне "Большой семерки" (G7) в рамках предстоящей министерской встречи группы в Италии, Козак подчеркнула, что решение должно приниматься в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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мвф, мировая финансовая система, замороженные российские активы
Экономика, МВФ, мировая финансовая система, замороженные российские активы
МВФ вновь заявили об угрозе мировой валютной системе из-за активов РФ
МВФ: планы Запада использовать активы РФ подорвут мировую валютную систему
ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины, конфисковав средства напрямую или используя полученные с них доходы, могут подорвать мировую валютную систему, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы", — сказала она на брифинге на вопрос РИА Новости о планах Запада использовать замороженные активы РФ.
Оценивая перспективы достижения соглашения по использованию активов на уровне "Большой семерки" (G7) в рамках предстоящей министерской встречи группы в Италии, Козак подчеркнула, что решение должно приниматься в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.