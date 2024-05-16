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СМИ узнали о вероятном решении G7 в отношении активов РФ
СМИ узнали о вероятном решении G7 в отношении активов РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о вероятном решении G7 в отношении активов РФ
Министры финансов G7 намерены поддержать план Евросоюза по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Reuters со... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T22:52+0300
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министры финансов G7 намерены поддержать план Евросоюза по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянского финансового ведомства. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что судьба замороженных в ЕС российских активов будет зависеть от решения государств "Большой семерки", до сих пор сообщалось об отсутствии согласия. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель в четверг отметил, что Соединенные Штаты намерены добиться от G7 согласования законодательной базы по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине. Встреча министров финансов государств G7 состоится 24-25 мая в городе Стреза на севере Италии. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Экономика, США, активы, замороженные российские активы, РОССИЯ, УКРАИНА
СМИ узнали о вероятном решении G7 в отношении активов РФ
СМИ: G7 намерены одобрять использование прибыли от активов РФ для помощи Киеву
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министры финансов G7 намерены поддержать план Евросоюза по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянского финансового ведомства.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что судьба замороженных в ЕС российских активов будет зависеть от решения государств "Большой семерки", до сих пор сообщалось об отсутствии согласия. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель в четверг отметил, что Соединенные Штаты намерены добиться от G7 согласования законодательной базы по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.
Встреча министров финансов государств G7 состоится 24-25 мая в городе Стреза на севере Италии.
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.