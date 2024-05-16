https://1prime.ru/20240516/aktivy-848256261.html

СМИ узнали о вероятном решении G7 в отношении активов РФ

СМИ узнали о вероятном решении G7 в отношении активов РФ - 16.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о вероятном решении G7 в отношении активов РФ

Министры финансов G7 намерены поддержать план Евросоюза по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Reuters со... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T22:52+0300

2024-05-16T22:52+0300

2024-05-16T22:53+0300

экономика

сша

активы

замороженные российские активы

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/61/841456143_0:72:2401:1422_1920x0_80_0_0_9aa6767e058769cd38a430fd81747fcb.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министры финансов G7 намерены поддержать план Евросоюза по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя итальянского финансового ведомства. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что судьба замороженных в ЕС российских активов будет зависеть от решения государств "Большой семерки", до сих пор сообщалось об отсутствии согласия. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель в четверг отметил, что Соединенные Штаты намерены добиться от G7 согласования законодательной базы по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине. Встреча министров финансов государств G7 состоится 24-25 мая в городе Стреза на севере Италии. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://1prime.ru/20240514/aktivy-848151106.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, активы, замороженные российские активы, россия, украина