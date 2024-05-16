Рынок растет. Но долг оставляет желать лучшего - 16.05.2024, ПРАЙМ
Рынок растет. Но долг оставляет желать лучшего
Селективная покупка поддерживает поступательный рост индексов. В среду индекс Мосбиржи повысился на 0,20% до 3470,72 п., индекс РТС вырос на 0,49% до 1200,49 п. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:57+0300
2024-05-16T08:57+0300
2024-05-16T09:23+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
рынки
?1715840632
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Селективная покупка поддерживает поступательный рост индексов. В среду индекс Мосбиржи повысился на 0,20% до 3470,72 п., индекс РТС вырос на 0,49% до 1200,49 п. Опережающему росту индекса РТС способствовало укрепление рубля, к доллару США курс рубля повысился на 0,23% до 91,08 руб. за один доллар.Между тем динамика на рынке суверенного долга оставляет желать лучшего. Доходности ОФЗ уверенно закрепились в области 14% и выше по всей длине кривой, а индекс RGBI в очередной раз обновил многомесячные минимумы.Участники рынка могли реагировать опубликованный ранее протокол апрельского заседания Банка России, из которого следует, что регулятор не исключает сохранение ключевой ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.Опасения Банка России относительно устойчивости инфляционного давления пока подтверждаются. Росстат в среду опубликовал данные по инфляции в период с 7 по 13 мая, из которых следует, что темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорились на неделе до 7,91% с 7,81% неделей ранее. Эти данные совпадают с оценкой Минэкономразвития, согласно которым годовая инфляция в России составила 7,91% на 13 мая.Таким образом, статистика выглядит неутешительно для инвесторов на рынке облигаций, а спад в сегменте ОФЗ может продолжиться еще некоторое время.Что касается рынка акций, то на настроения инвесторов продолжает оказывать дивидендная тематика. Совет директоров Сургутнефтегаза в среду рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. на одну обыкновенную акцию, что предполагает дивидендную доходность по текущим котировкам на уровне 16,989% и 2,51% соответственно. Такое решение сохраняет потенциал для дальнейшего повышения котировок привилегированных акций Сургутнефтегаза, потенциал которого тем не менее остается ограниченным, учитывая, что размер рекомендованных дивидендов в целом совпал с ожиданиями инвесторов.В четверг рекомендацию по дивидендам за 2023 год предоставит совет директоров РУСАЛа. Кроме того, внимание инвесторов привлекут сегодня результаты за I квартал текущего года Софтлайн и ТКС Холдинг.
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Селективная покупка поддерживает поступательный рост индексов. В среду индекс Мосбиржи повысился на 0,20% до 3470,72 п., индекс РТС вырос на 0,49% до 1200,49 п. Опережающему росту индекса РТС способствовало укрепление рубля, к доллару США курс рубля повысился на 0,23% до 91,08 руб. за один доллар.
Между тем динамика на рынке суверенного долга оставляет желать лучшего. Доходности ОФЗ уверенно закрепились в области 14% и выше по всей длине кривой, а индекс RGBI в очередной раз обновил многомесячные минимумы.
Участники рынка могли реагировать опубликованный ранее протокол апрельского заседания Банка России, из которого следует, что регулятор не исключает сохранение ключевой ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.
Опасения Банка России относительно устойчивости инфляционного давления пока подтверждаются. Росстат в среду опубликовал данные по инфляции в период с 7 по 13 мая, из которых следует, что темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорились на неделе до 7,91% с 7,81% неделей ранее. Эти данные совпадают с оценкой Минэкономразвития, согласно которым годовая инфляция в России составила 7,91% на 13 мая.
Таким образом, статистика выглядит неутешительно для инвесторов на рынке облигаций, а спад в сегменте ОФЗ может продолжиться еще некоторое время.
Что касается рынка акций, то на настроения инвесторов продолжает оказывать дивидендная тематика. Совет директоров Сургутнефтегаза в среду рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. на одну обыкновенную акцию, что предполагает дивидендную доходность по текущим котировкам на уровне 16,989% и 2,51% соответственно. Такое решение сохраняет потенциал для дальнейшего повышения котировок привилегированных акций Сургутнефтегаза, потенциал которого тем не менее остается ограниченным, учитывая, что размер рекомендованных дивидендов в целом совпал с ожиданиями инвесторов.
В четверг рекомендацию по дивидендам за 2023 год предоставит совет директоров РУСАЛа. Кроме того, внимание инвесторов привлекут сегодня результаты за I квартал текущего года Софтлайн и ТКС Холдинг.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.