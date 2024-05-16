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"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России

"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России - 16.05.2024, ПРАЙМ

"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России

США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T18:35+0300

2024-05-16T18:35+0300

2024-05-16T18:35+0300

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выборы в сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов. "Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны США против России. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет", — говорится в комментарии Антонова. Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах. Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ. "В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", — добавил посол.

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россия, сша, выборы в сша, анатолий антонов