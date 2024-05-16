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"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России - 16.05.2024, ПРАЙМ
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"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России
"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России
США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T18:35+0300
2024-05-16T18:35+0300
политика
россия
сша
выборы в сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов. "Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны США против России. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет", — говорится в комментарии Антонова. Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах. Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ. "В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", — добавил посол.
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россия, сша, выборы в сша, анатолий антонов
Политика, РОССИЯ, США, выборы в США, Анатолий Антонов
18:35 16.05.2024
 
"Рука Кремля": посол Антонов рассказал о паранойе США о России

Посол Антонов: США параноидально пытаются усмотреть "руку Кремля"

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. США не приводят ни одного факта "вмешательства" РФ в американские выборы, инсинуации о нем – часть информационной войны Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
"Подобные инсинуации – часть агрессивной информационной войны США против России. В любых собственных проблемах здесь параноидально стремятся усмотреть "руку Кремля". Доказательная база пуста. Ни одного факта у местных спецслужб нет", — говорится в комментарии Антонова.
Так высокопоставленный дипломат отреагировал на выступление в комитете сената накануне директора нацразведки США Аврил Хайнс, которая назвала Россию "самой активной угрозой" выборам в Штатах.
Антонов подчеркнул, что "американцы самоустранились" от контактов с РФ.
"В этих условиях добрый совет Вашингтону – обратить внимание на недавний запуск по инициативе России глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Задача этого механизма – способствовать профессиональному взаимодействию государств в определении источников злонамеренных действий в информационном пространстве", — добавил посол.
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ПолитикаРОССИЯСШАвыборы в СШААнатолий Антонов
 
 
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