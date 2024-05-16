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Россия и Китай раскритиковали НАТО и AUKUS за действия в АТР - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай раскритиковали НАТО и AUKUS за действия в АТР
Россия и Китай раскритиковали НАТО и AUKUS за действия в АТР - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай раскритиковали НАТО и AUKUS за действия в АТР
Лидеры России и Китая назвали деструктивной линию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выразили озабоченность из-за проекта AUKUS. Об этом сообщается в... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:11+0300
2024-05-16T13:12+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Лидеры России и Китая назвали деструктивной линию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выразили озабоченность из-за проекта AUKUS. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.Москва и Пекин также выразили серьезную озабоченность последствиями для стратегической стабильности в АТР из-за действий объединения AUKUS.Объединение AUKUS (Австралия, Великобритания, США) создано 15 сентября 2021 года. Считается, что договор прежде всего направлен на сдерживание Китая. При этом у Японии и Австралии активно развивалось сотрудничество с США на двусторонней основе. Теперь объединение намерено расширять военные связи с Японией. Предполагается и сближение AUKUS с Канадой.В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) наблюдается наращивание силового потенциала НАТО, действия западных стран направлены на подрыв доказавшей эффективность асеаноцентричной архитектуры безопасности, заявлял в конце 2023 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.
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Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, НАТО, АТР, США
13:11 16.05.2024 (обновлено: 13:12 16.05.2024)
 
Россия и Китай раскритиковали НАТО и AUKUS за действия в АТР

РФ и КНР критикуют НАТО и AUKUS за действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Лидеры России и Китая назвали деструктивной линию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выразили озабоченность из-за проекта AUKUS. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Москва и Пекин также выразили серьезную озабоченность последствиями для стратегической стабильности в АТР из-за действий объединения AUKUS.
Объединение AUKUS (Австралия, Великобритания, США) создано 15 сентября 2021 года. Считается, что договор прежде всего направлен на сдерживание Китая. При этом у Японии и Австралии активно развивалось сотрудничество с США на двусторонней основе. Теперь объединение намерено расширять военные связи с Японией. Предполагается и сближение AUKUS с Канадой.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) наблюдается наращивание силового потенциала НАТО, действия западных стран направлены на подрыв доказавшей эффективность асеаноцентричной архитектуры безопасности, заявлял в конце 2023 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.
 
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