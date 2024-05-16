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В России начали принимать заказы на электрический Gelandewagen
В России начали принимать заказы на электрический Gelandewagen - 16.05.2024, ПРАЙМ
В России начали принимать заказы на электрический Gelandewagen
Осенью 2024 года в Европе начнут производить электрическую версиию Mercedes-Benz G-класса, а российские дилеры обещают привезти этот автомобиль в Россию уже... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:12+0300
2024-05-16T12:12+0300
2024-05-16T12:12+0300
россия
mercedes-benz
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Осенью 2024 года в Европе начнут производить электрическую версиию Mercedes-Benz G-класса, а российские дилеры обещают привезти этот автомобиль в Россию уже осенью, пишет автомобильный журнал РБК Autonews.ru.Отмечается, что серийный выпуск этого автомобиля стартовал только в США, однако осенью его запустят и в Европе. По данным издания, дилеры планируют завозить Mercedes-Benz G-класса из Германии уже в ноябре текущего года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, на данный момент автомобиль доступен только для предзаказа, а предварительно оценили его в 34 миллиона рублей. Сообщается, что внешне электрическая версия практически ничем не отличается от классической, но что касается его внедорожных возможностей, то, по данным представителей Mercedes-Benz, электрический "Гелик" "на высоте".Говоря о характеристиках автомобиля, в компании обратили внимание на то, что электрическая версия может разгоняться от 0 до 100 километров в час всего за 4.7 секунды, а максимальная скорость равна 290 километров в час. В то же время, аккумуляторная батарея имеет емкость 116 киловатт в час, хотя, по словам производителя, все зависит от условий использования машины.Mercedes-Benz G-класс - серия полноразмерных люксовых внедорожников, производимых в Австрии фирмой Magna Steyr и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz. Выпускается с 1979 года по настоящее время.
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россия, mercedes-benz
В России начали принимать заказы на электрический Gelandewagen
РБК: электрический Mercedes-Benz G-класса оценили в России в ₽34 млн
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Осенью 2024 года в Европе начнут производить электрическую версиию Mercedes-Benz G-класса, а российские дилеры обещают привезти этот автомобиль в Россию уже осенью, пишет
автомобильный журнал РБК Autonews.ru.
Отмечается, что серийный выпуск этого автомобиля стартовал только в США, однако осенью его запустят и в Европе. По данным издания, дилеры планируют завозить Mercedes-Benz G-класса из Германии уже в ноябре текущего года.
"Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла
Так, на данный момент автомобиль доступен только для предзаказа, а предварительно оценили его в 34 миллиона рублей. Сообщается, что внешне электрическая версия практически ничем не отличается от классической, но что касается его внедорожных возможностей, то, по данным представителей Mercedes-Benz, электрический "Гелик" "на высоте".
Говоря о характеристиках автомобиля, в компании обратили внимание на то, что электрическая версия может разгоняться от 0 до 100 километров в час всего за 4.7 секунды, а максимальная скорость равна 290 километров в час. В то же время, аккумуляторная батарея имеет емкость 116 киловатт в час, хотя, по словам производителя, все зависит от условий использования машины.
Mercedes-Benz G-класс - серия полноразмерных люксовых внедорожников, производимых в Австрии фирмой Magna Steyr и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz. Выпускается с 1979 года по настоящее время.