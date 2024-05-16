https://1prime.ru/20240516/banki-848243893.html
Совкомбанк отчитался о росте чистой прибыли
Совкомбанк отчитался о росте чистой прибыли - 16.05.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк отчитался о росте чистой прибыли
В первом квартале Совкомбанк заработал 25 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в кредитной организации. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:25+0300
2024-05-16T15:25+0300
2024-05-16T15:25+0300
совкомбанк
отчетность по мсфо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304525_0:173:2730:1709_1920x0_80_0_0_d09259fccb67f9de5944e42fbbde2812.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В первом квартале Совкомбанк заработал 25 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в кредитной организации. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 35%. При этом за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка составила рекордные за всю историю банка 97 млрд рублей (ROE – 41%). В первом квартале около 50% прибыли составили разовые доходы. Чистая прибыль от регулярного бизнеса (т.е. без единовременных доходов) выросла на 26% в годовом выражении и составила 12,1 миллиардов рублей.Различия в чистой прибыли по РСБУ и МСФО за первый квартал текущего года связаны в основном с тем, что отчётность РСБУ неконсолидированная. Она включает в себя только Совкомбанк, без прибыли дочерних компаний банка. Кроме того, "Хоум Банк" не консолидирован в отчётности РСБУ. Ключевым источником чистой прибыли в первом квартале стал корпоративный сегмент. За последние 12 месяцев его активы выросли на 34% исключительно за счёт органического роста. Основной вклад в чистую прибыль розничного сегмента по МСФО внес общий доход от выгодного приобретения "Хоум Банка" – 10 миллиардов рублей. Высокие процентные ставки, охлаждающие меры ЦБ и усилившаяся конкуренция негативно сказываются на результатах розничного банковского сектора в стране. Однако Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование, которое в меньшей степени подвержено негативным тенденциям. "Банк скорректировал прогноз по прибыли на год и не рассчитывает, что прибыль за 2024 год достигнет результатов 2023 года в связи с тем, что мы больше не ожидаем снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года", - говорится в материалах кредитной организации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304525_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5932e3bbac999febcf0af8dad4df19cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, отчетность по мсфо
Совкомбанк, отчетность по МСФО
Совкомбанк отчитался о росте чистой прибыли
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом квартале выросла на 11%
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В первом квартале Совкомбанк заработал 25 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в кредитной организации.
Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 35%. При этом за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка составила рекордные за всю историю банка 97 млрд рублей (ROE – 41%).
В первом квартале около 50% прибыли составили разовые доходы. Чистая прибыль от регулярного бизнеса (т.е. без единовременных доходов) выросла на 26% в годовом выражении и составила 12,1 миллиардов рублей.
Различия в чистой прибыли по РСБУ и МСФО за первый квартал текущего года связаны в основном с тем, что отчётность РСБУ неконсолидированная. Она включает в себя только Совкомбанк, без прибыли дочерних компаний банка. Кроме того, "Хоум Банк" не консолидирован в отчётности РСБУ.
Ключевым источником чистой прибыли в первом квартале стал корпоративный сегмент. За последние 12 месяцев его активы выросли на 34% исключительно за счёт органического роста. Основной вклад в чистую прибыль розничного сегмента по МСФО внес общий доход от выгодного приобретения "Хоум Банка" – 10 миллиардов рублей.
Высокие процентные ставки, охлаждающие меры ЦБ и усилившаяся конкуренция негативно сказываются на результатах розничного банковского сектора в стране. Однако Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование, которое в меньшей степени подвержено негативным тенденциям.
"Банк скорректировал прогноз по прибыли на год и не рассчитывает, что прибыль за 2024 год достигнет результатов 2023 года в связи с тем, что мы больше не ожидаем снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года", - говорится в материалах кредитной организации.