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Совкомбанк отчитался о росте чистой прибыли

Совкомбанк отчитался о росте чистой прибыли - 16.05.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк отчитался о росте чистой прибыли

В первом квартале Совкомбанк заработал 25 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в кредитной организации. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:25+0300

2024-05-16T15:25+0300

2024-05-16T15:25+0300

совкомбанк

отчетность по мсфо

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. В первом квартале Совкомбанк заработал 25 миллиардов рублей чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщили в кредитной организации. Рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 35%. При этом за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года, чистая прибыль Совкомбанка составила рекордные за всю историю банка 97 млрд рублей (ROE – 41%). В первом квартале около 50% прибыли составили разовые доходы. Чистая прибыль от регулярного бизнеса (т.е. без единовременных доходов) выросла на 26% в годовом выражении и составила 12,1 миллиардов рублей.Различия в чистой прибыли по РСБУ и МСФО за первый квартал текущего года связаны в основном с тем, что отчётность РСБУ неконсолидированная. Она включает в себя только Совкомбанк, без прибыли дочерних компаний банка. Кроме того, "Хоум Банк" не консолидирован в отчётности РСБУ. Ключевым источником чистой прибыли в первом квартале стал корпоративный сегмент. За последние 12 месяцев его активы выросли на 34% исключительно за счёт органического роста. Основной вклад в чистую прибыль розничного сегмента по МСФО внес общий доход от выгодного приобретения "Хоум Банка" – 10 миллиардов рублей. Высокие процентные ставки, охлаждающие меры ЦБ и усилившаяся конкуренция негативно сказываются на результатах розничного банковского сектора в стране. Однако Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование, которое в меньшей степени подвержено негативным тенденциям. "Банк скорректировал прогноз по прибыли на год и не рассчитывает, что прибыль за 2024 год достигнет результатов 2023 года в связи с тем, что мы больше не ожидаем снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года", - говорится в материалах кредитной организации.

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совкомбанк, отчетность по мсфо