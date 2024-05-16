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В России захотели упростить открытие счетов в банке

В России захотели упростить открытие счетов в банке - 16.05.2024, ПРАЙМ

В России захотели упростить открытие счетов в банке

Россиянам хотят дать возможность открытия счетов без визита в банк, пишет РБК. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:05+0300

2024-05-16T17:05+0300

2024-05-16T17:05+0300

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Россиянам хотят дать возможность открытия счетов без визита в банк, пишет РБК.Ассоциация банков России предложила Росфинмониторингу разрешить открывать счета без посещения банка, если клиенты уже прошли проверку в другой кредитной организации. Для этого необходимо внести изменения в "антиотмывочный" 115-ФЗ, который пока не позволяет принимать на обслуживание новых клиентов без личного присутствия.Финансовые маркетплейсы могут принимать на обслуживание новых клиентов удаленно по предложению организаций. Финразведка концептуально поддержала это предложение, но выразила желание обсудить востребованность этого предложения на рынке.Банки стараются упростить процесс открытия счетов, чтобы клиенты тратили меньше времени на формальности. Это позволит сократить расходы на привлечение новых клиентов.Ранее Росфинмониторинг выступил с предложением о включении Национальной системы платёжных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства. Они предложили, чтобы НСПК предоставляла информацию об операциях, проводимых в Системе быстрых платежей (СБП) и с использованием карт "Мир". В настоящее время финансовые разведслужбы запрашивают эти сведения у банков.

https://1prime.ru/20240516/bank-848235782.html

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россия, банковский вклад, банки