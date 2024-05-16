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В США не увидели "ничего нового" в визите Путина в Китай
В США не увидели "ничего нового" в визите Путина в Китай - 16.05.2024, ПРАЙМ
В США не увидели "ничего нового" в визите Путина в Китай
Американская администрация не увидела "ничего нового" в совместном заявлении по ходу визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявила официальный... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T22:12+0300
2024-05-16T22:12+0300
2024-05-16T22:12+0300
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Американская администрация не увидела "ничего нового" в совместном заявлении по ходу визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Знаю, что было совместное заявление, я не вижу в нем ничего нового", — сказала Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, США ясно озвучивали свою позицию о контактах Москвы и Пекина. Жан-Пьер повторила неоднократно сделанное американскими ведомствами в свете визита Путина заявление о том, что КНР не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, продолжая поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта. Ранее США пригрозили Китаю дальнейшими ограничениями из-за сотрудничества с Россией в ВПК, об этом заявил представитель госдепартамента США Ведант Патель. Он добавил, что оказывая поддержку России Китаю не удастся улучшить отношения с Европой, так как "нельзя иметь и то, и другое".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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сша, россия, кнр, визит, владимир путин, си цзиньпин
Политика, США, РОССИЯ, КНР, визит, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В США не увидели "ничего нового" в визите Путина в Китай
Белый дом не увидел "ничего нового" в визите Путина в Китай
ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Американская администрация не увидела "ничего нового" в совместном заявлении по ходу визита президента РФ Владимира Путина в Китай, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Знаю, что было совместное заявление, я не вижу в нем ничего нового", — сказала Жан-Пьер на брифинге.
По ее словам, США ясно озвучивали свою позицию о контактах Москвы и Пекина. Жан-Пьер повторила неоднократно сделанное американскими ведомствами в свете визита Путина заявление о том, что КНР не может рассчитывать на улучшение отношений с Европой, продолжая поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта.
Ранее США пригрозили Китаю дальнейшими ограничениями из-за сотрудничества с Россией в ВПК, об этом заявил представитель госдепартамента США Ведант Патель. Он добавил, что оказывая поддержку России Китаю не удастся улучшить отношения с Европой, так как "нельзя иметь и то, и другое".
США пригрозили КНР ограничительными мерами за сотрудничество с РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.