https://1prime.ru/20240516/bezopasnost-848235937.html

Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности

Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности

Россия и Китай, развивая сотрудничество в области обороны, эффективно укрепляют региональную и глобальную безопасность, говорится в опубликованном на... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:40+0300

2024-05-16T12:40+0300

2024-05-16T12:43+0300

политика

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай, развивая сотрудничество в области обороны, эффективно укрепляют региональную и глобальную безопасность, говорится в опубликованном на официальном портале Кремля заявлении.Президент России Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер уже провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах."Стороны с удовлетворением констатируют, что последовательное развитие сотрудничества двух государств в сфере обороны, основанное на высоком уровне взаимного стратегического доверия, эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность", - сказано в тексте заявления.В тексте добавляется, что Москва и Gекин решили углублять взаимодействие в военной сфере, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки Вооруженных сил.Кроме того, Россия и Китай выразили заинтересованность в консолидации усилий в рамках работы по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму, а также транснациональной преступности. Стороны также договорились предотвращать риски финансирования терроризма и отмывания денег. В это связи Москва и Пекин решили развивать взаимодействие финансовых разведок.

https://1prime.ru/20240516/putin-848227695.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай