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Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности
Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности
Россия и Китай, развивая сотрудничество в области обороны, эффективно укрепляют региональную и глобальную безопасность, говорится в опубликованном на... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:40+0300
2024-05-16T12:43+0300
политика
россия
китай
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай, развивая сотрудничество в области обороны, эффективно укрепляют региональную и глобальную безопасность, говорится в опубликованном на официальном портале Кремля заявлении.Президент России Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер уже провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах."Стороны с удовлетворением констатируют, что последовательное развитие сотрудничества двух государств в сфере обороны, основанное на высоком уровне взаимного стратегического доверия, эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность", - сказано в тексте заявления.В тексте добавляется, что Москва и Gекин решили углублять взаимодействие в военной сфере, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки Вооруженных сил.Кроме того, Россия и Китай выразили заинтересованность в консолидации усилий в рамках работы по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму, а также транснациональной преступности. Стороны также договорились предотвращать риски финансирования терроризма и отмывания денег. В это связи Москва и Пекин решили развивать взаимодействие финансовых разведок.
https://1prime.ru/20240516/putin-848227695.html
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россия, китай
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ
12:40 16.05.2024 (обновлено: 12:43 16.05.2024)
 
Россия и Китай назвали свою роль в укреплении глобальной безопасности

Заявление: сотрудничество РФ и КНР по обороне эффективно укрепляет глобальную безопасность

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай, развивая сотрудничество в области обороны, эффективно укрепляют региональную и глобальную безопасность, говорится в опубликованном на официальном портале Кремля заявлении.
Президент России Владимир Путин 16 мая прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер уже провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах.
"Стороны с удовлетворением констатируют, что последовательное развитие сотрудничества двух государств в сфере обороны, основанное на высоком уровне взаимного стратегического доверия, эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность", - сказано в тексте заявления.
В тексте добавляется, что Москва и Gекин решили углублять взаимодействие в военной сфере, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки Вооруженных сил.
Кроме того, Россия и Китай выразили заинтересованность в консолидации усилий в рамках работы по противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму, а также транснациональной преступности. Стороны также договорились предотвращать риски финансирования терроризма и отмывания денег. В это связи Москва и Пекин решили развивать взаимодействие финансовых разведок.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
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ПолитикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
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