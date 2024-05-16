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ФАС поручила обеспечить доступность авиабилетов по России для всех граждан

ФАС поручила обеспечить доступность авиабилетов по России для всех граждан - 16.05.2024, ПРАЙМ

ФАС поручила обеспечить доступность авиабилетов по России для всех граждан

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:04+0300

2024-05-16T11:04+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил глава регулятора Максим Шаскольский, выступая на годовой коллегии ведомства. По его словам, во исполнение поручения президента России Владимира Путина служба ведет мониторинг цен на авиабилеты. Шаскольский отметил, что ФАС получает большое количество жалоб. Основным фактором удорожания авиабилетов он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом. "Мы считаем, что принципы динамического ценообразования авиакомпаний должны быть прозрачными и ориентированными на обеспечение доступности авиаперелетов для всех категорий граждан. В этом направлении мы сейчас проводим анализ ценообразования, по результатам которого будут приняты меры реагирования", - сказал глава ФАС. По его словам, уже возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении одной из крупнейших авиакомпаний из-за неисполнения предупреждения ФАС России по ценам на авиабилеты. Компанию он не назвал, но в марте текущего года служба сообщала, что возбудила дело в отношении авиакомпании S7 ("Сибирь") из-за вопросов ценообразования, перевозчику грозит штраф. "Также направлены письма остальным авиакомпаниям о необходимости уточнить порядок ценообразования и обеспечить доступность авиабилетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан", - отметил Шаскольский. Он добавил, что в пятницу состоятся переговоры с руководством компании "Аэрофлот". Детали он не уточнил.

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