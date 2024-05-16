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Фьючерсная биржа CME Group рассмотрит запуск спотовых торгов биткоином

Фьючерсная биржа CME Group рассмотрит запуск спотовых торгов биткоином - 16.05.2024, ПРАЙМ

Фьючерсная биржа CME Group рассмотрит запуск спотовых торгов биткоином

Крупнейшая в мире фьючерсная биржа CME Group планирует запуск спотовых торгов биткоином, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:12+0300

2024-05-16T11:12+0300

2024-05-16T11:12+0300

экономика

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире фьючерсная биржа CME Group планирует запуск спотовых торгов биткоином, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "CME Group, крупнейшая в мире фьючерсная биржа, планирует запустить торговлю биткоином, стремясь воспользоваться растущим в этом году спросом среди менеджеров по денежным операциям с Уолл-стрит на доступ к криптовалютному сектору", - пишет издание. Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.40 мск дорожает на 6,6% за сутки - до 66 240 долларов. Источники сообщили, что потенциальный бизнес спотовой торговли будет осуществляться через торговую площадку EBS в Швейцарии. Также по данным трех источников, знакомых с ходом обсуждений, группа провела переговоры с трейдерами, которые хотят покупать и продавать криптовалюту на регулируемой торговой площадке. CME отказалась от комментариев изданию. В материале отмечается, что введение спотовой торговли биткоином на CME, которая уж проводит торги фьючерсами на биткоин, позволит инвесторам легче заключать так называемые базисные сделки. Базисная торговля предполагает заимствование денег для продажи фьючерсов при покупке базового актива и извлечение прибыли из небольшого разрыва между ними, сообщается в статье. В январе американский Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые одобрила биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту. Одобрение первых ETF со стороны SEC позволило крупнейшим инвесторам в США легально покупать криптовалюту - как это сейчас происходит с акциями и другими активами.

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биткоин, россия