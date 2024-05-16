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"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт"

"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт" - 16.05.2024, ПРАЙМ

"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт"

Болгарская госкомпания "Булгаргаз" намеревается подать в суд на дочернее предприятие Газпрома "Газпром Экспорт" с целью получения компенсации в связи с... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:37+0300

2024-05-16T15:37+0300

2024-05-16T15:45+0300

энергетика

болгария

россия

суд

газпром экспорт

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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Болгарская госкомпания "Булгаргаз" намеревается подать в суд на дочернее предприятие Газпрома "Газпром Экспорт" с целью получения компенсации в связи с прекращением поставок газа российским предприятием в 2022 году, сообщает местное агентство Novinite. "Булгаргаз" намерена подать судебный иск против "Газпром Экспорт" с требованием возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что это решение компании связано с прекращением поставок газа в Болгарию со стороны "Газпрома" в 2022 году. По информации радиостанции BNR, претензии "Булгаргаза" будут сначала направлены в "Газпром Экспорт" с предложением достигнуть договоренности о возмещении. Если ее не удастся добиться, компания подаст иск в Международный арбитражный суд в Париже.Многие европейские страны в 2022 году лишились газа от "Газпрома" частично или полностью. В основном причиной стали невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях и другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", а также прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа".В соответствии с указом президента России "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. В противном случае указ предусматривал прекращение поставок газа.

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болгария, россия, суд, газпром экспорт