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"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт" - 16.05.2024, ПРАЙМ
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"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт"
"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт" - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт"
Болгарская госкомпания "Булгаргаз" намеревается подать в суд на дочернее предприятие Газпрома "Газпром Экспорт" с целью получения компенсации в связи с... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:37+0300
2024-05-16T15:45+0300
энергетика
болгария
россия
суд
газпром экспорт
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Болгарская госкомпания "Булгаргаз" намеревается подать в суд на дочернее предприятие Газпрома "Газпром Экспорт" с целью получения компенсации в связи с прекращением поставок газа российским предприятием в 2022 году, сообщает местное агентство Novinite. "Булгаргаз" намерена подать судебный иск против "Газпром Экспорт" с требованием возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что это решение компании связано с прекращением поставок газа в Болгарию со стороны "Газпрома" в 2022 году. По информации радиостанции BNR, претензии "Булгаргаза" будут сначала направлены в "Газпром Экспорт" с предложением достигнуть договоренности о возмещении. Если ее не удастся добиться, компания подаст иск в Международный арбитражный суд в Париже.Многие европейские страны в 2022 году лишились газа от "Газпрома" частично или полностью. В основном причиной стали невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях и другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", а также прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа".В соответствии с указом президента России "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. В противном случае указ предусматривал прекращение поставок газа.
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болгария, россия, суд, газпром экспорт
Энергетика, БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, суд, Газпром экспорт
15:37 16.05.2024 (обновлено: 15:45 16.05.2024)
 
"Булгаргаз" намерена в суде потребовать компенсацию у "Газпром Экспорт"

Novinite: "Булгаргаз" намерена отсудить у "Газпром Экспорт" $222 миллиона

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Болгарская госкомпания "Булгаргаз" намеревается подать в суд на дочернее предприятие Газпрома "Газпром Экспорт" с целью получения компенсации в связи с прекращением поставок газа российским предприятием в 2022 году, сообщает местное агентство Novinite.
"Булгаргаз" намерена подать судебный иск против "Газпром Экспорт" с требованием возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что это решение компании связано с прекращением поставок газа в Болгарию со стороны "Газпрома" в 2022 году.
По информации радиостанции BNR, претензии "Булгаргаза" будут сначала направлены в "Газпром Экспорт" с предложением достигнуть договоренности о возмещении. Если ее не удастся добиться, компания подаст иск в Международный арбитражный суд в Париже.
Многие европейские страны в 2022 году лишились газа от "Газпрома" частично или полностью. В основном причиной стали невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях и другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", а также прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа".
София, Болгария - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ
2 апреля, 15:23
В соответствии с указом президента России "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. В противном случае указ предусматривал прекращение поставок газа.
 
ЭнергетикаБОЛГАРИЯРОССИЯсудГазпром экспорт
 
 
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