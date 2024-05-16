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Путин описал отношения с Пекином фразой "русский с китайцем — братья навек"
Путин описал отношения с Пекином фразой "русский с китайцем — братья навек" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин описал отношения с Пекином фразой "русский с китайцем — братья навек"
Президент России Владимир Путин напомнил слова известной в советское время песни, чтобы описать отношения Москвы и Пекина, открывая концерт в честь 75-летия... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:45+0300
2024-05-16T13:45+0300
2024-05-16T14:07+0300
политика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил слова известной в советское время песни, чтобы описать отношения Москвы и Пекина, открывая концерт в честь 75-летия установления дипотношений двух стран."Русский с китайцем — братья навек", - процитировал первую строчку из песни 1949 года Владимир Путин. Полностью первый куплет звучит так: "Русский с китайцем братья вовек/ Крепнет единство народов и рас/ Плечи расправил простой человек/ С песней шагает простой человек/ Сталин и Мао слушают вас".Президент России 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. В составе представительной российской делегации - члены правительства, главы федеральных ведомств, руководители финансовых учреждений и крупных предприятий.Советская песня "Москва-Пекин" написана композитором Вано Мурадели, автор слов - Михаил Вершинин. Музыка звучит в ритме марша.
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россия, китай, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
Путин описал отношения с Пекином фразой "русский с китайцем — братья навек"
Путин про отношения с КНР: "русский с китайцем — братья навек"
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил слова известной в советское время песни, чтобы описать отношения Москвы и Пекина, открывая концерт в честь 75-летия установления дипотношений двух стран.
"Русский с китайцем — братья навек", - процитировал первую строчку из песни 1949 года Владимир Путин. Полностью первый куплет звучит так: "Русский с китайцем братья вовек/ Крепнет единство народов и рас/ Плечи расправил простой человек/ С песней шагает простой человек/ Сталин и Мао слушают вас".
Президент России 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. В составе представительной российской делегации - члены правительства, главы федеральных ведомств, руководители финансовых учреждений и крупных предприятий.
Советская песня "Москва-Пекин" написана композитором Вано Мурадели, автор слов - Михаил Вершинин. Музыка звучит в ритме марша.
"Вдохновенно поют". Путин восхитился исполнением "Катюши" в Китае