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Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО
Москва и Пекин высказались за поддержку продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом говорится в совместном... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:54+0300
2024-05-16T12:54+0300
2024-05-16T12:56+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин высказались за поддержку продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом говорится в совместном российско-китайском заявлении, опубликованном на официальном портале Кремля."Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также против его использования, равно как и самого Договора, в политических целях, не имеющих отношения к его предмету", - сообщается в материале соглашения.Кроме того, в документе указано, что обе страны выража.т озабоченность попытками Соединенных Штатов нарушить стратегический баланс для обеспечения своего военного преимущества. В данном случае речь идет о деятельности Вашингтона по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе.В этой связи Россия и Китай, в соответствии с подписанным заявлением, собираются консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира
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россия, китай, сша, дняо
Россия и Китай выступили за продвижение обзорного процесса ДНЯО
Россия и Китай выступили против продвижения ДНЯО в политических целях
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин высказались за поддержку продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом говорится в совместном российско-китайском заявлении, опубликованном на официальном портале Кремля.
"Россия и Китай выступают в поддержку успешного продвижения обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также против его использования, равно как и самого Договора, в политических целях, не имеющих отношения к его предмету", - сообщается в материале соглашения.
Кроме того, в документе указано, что обе страны выража.т озабоченность попытками Соединенных Штатов нарушить стратегический баланс для обеспечения своего военного преимущества. В данном случае речь идет о деятельности Вашингтона по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе.
В этой связи Россия и Китай, в соответствии с подписанным заявлением, собираются консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира