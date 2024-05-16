https://1prime.ru/20240516/dogovor-848236638.html

Россия и Китай договорились наращивать долю нацвалют в торговле

Россия и Китай договорились наращивать долю нацвалют в торговле - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай договорились наращивать долю нацвалют в торговле

Россия и Китай достигли договоренности по наращивании долю национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других экономических... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:47+0300

2024-05-16T12:47+0300

2024-05-16T12:48+0300

россия

китай

торговля

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай достигли договоренности по наращивании долю национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других экономических операциях. Соответствующий текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.Документ посвящен углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя государствами."Договорились... наращивать долю национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других экономических операциях", - говорится в заявлении.Также Россия и Китай будут совершенствовать финансовую инфраструктуру для бесперебойных каналов взаимных расчетов компаний."В этих целях они (стороны) договорились... совершенствовать финансовую инфраструктуру с тем, чтобы каналы расчетов между экономическими субъектами России и Китая функционировали бесперебойно", - отмечается в документе.16 и 17 мая проходит государственный визит президента России Владимира Путина в Китай. В составе представительной российской делегации - министры, руководители федеральных ведомств, финансовых учреждений, предприятий, госкорпораций.

https://1prime.ru/20240516/bezopasnost-848235937.html

китай

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россия, китай, торговля