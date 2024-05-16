https://1prime.ru/20240516/dogovor-848237023.html
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в промышленности
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в промышленности - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в промышленности
Россия и Китай планируют развивать сотрудничество в гражданском авиастроении, судо- , авто- и станкостроении, а также в электронике. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:53+0300
2024-05-16T12:53+0300
2024-05-16T12:53+0300
россия
китай
промышленность
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют развивать сотрудничество в гражданском авиастроении, судо- , авто- и станкостроении, а также в электронике.Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия."Договорились:.. выводить на новый уровень сотрудничество... в области гражданского авиастроения, судостроения, автомобилестроения, станкостроения, электронной промышленности", - отмечено в заявлении.Стороны договорились вывести на новый уровень сотрудничество в сфере промышленности и инноваций и усилить технологическую и производственную кооперацию.
https://1prime.ru/20240516/dogovor-848236638.html
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россия, китай, промышленность
РОССИЯ, КИТАЙ, Промышленность
Россия и Китай будут развивать сотрудничество в промышленности
РФ и Китай договорились развивать сотрудничество в отраслях промышленности
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют развивать сотрудничество в гражданском авиастроении, судо- , авто- и станкостроении, а также в электронике.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
"Договорились:.. выводить на новый уровень сотрудничество... в области гражданского авиастроения, судостроения, автомобилестроения, станкостроения, электронной промышленности", - отмечено в заявлении.
Стороны договорились вывести на новый уровень сотрудничество в сфере промышленности и инноваций и усилить технологическую и производственную кооперацию.
Россия и Китай договорились наращивать долю нацвалют в торговле