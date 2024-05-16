https://1prime.ru/20240516/dogovor-848237757.html

Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС

Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС

Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T13:02+0300

2024-05-16T13:02+0300

2024-05-16T13:02+0300

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брикс

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Стороны готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС", - говорится в документе. В частности, речь идет о координации участников и использовании нацвалют.Страны продолжат способствовать росту участия объединения в мировых делах и развитию сотрудничества в формате "БРИКС плюс". Китай пообещал России поддержку как председателю БРИКС в текущем году и помощь в успешном проведении XVI саммита.

https://1prime.ru/20240515/briks-848212321.html

китай

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россия, китай, брикс