https://1prime.ru/20240516/dogovor-848237757.html
Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС
Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:02+0300
2024-05-16T13:02+0300
2024-05-16T13:02+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС.Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля."Стороны готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС", - говорится в документе. В частности, речь идет о координации участников и использовании нацвалют.Страны продолжат способствовать росту участия объединения в мировых делах и развитию сотрудничества в формате "БРИКС плюс". Китай пообещал России поддержку как председателю БРИКС в текущем году и помощь в успешном проведении XVI саммита.
https://1prime.ru/20240515/briks-848212321.html
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россия, китай, брикс
Россия и Китай помогут новым участникам БРИКС
РФ и КНР готовы содействовать интеграции новых государств-участников в БРИКС
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.
"Стороны готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС", - говорится в документе. В частности, речь идет о координации участников и использовании нацвалют.
Страны продолжат способствовать росту участия объединения в мировых делах и развитию сотрудничества в формате "БРИКС плюс". Китай пообещал России поддержку как председателю БРИКС в текущем году и помощь в успешном проведении XVI саммита.
Москва поддерживает возможное вступление Вьетнама в БРИКС, заявил посол РФ