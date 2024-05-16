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Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды
Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды - 16.05.2024, ПРАЙМ
Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды
Энергопотребление в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала года увеличилось на 3,7% с учетом температурного фактора, данная динамика приведена без учета... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:07+0300
2024-05-16T11:07+0300
энергетика
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россия
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала года увеличилось на 3,7% с учетом температурного фактора, данная динамика приведена без учета високосного года, сообщил председатель правления "Системного оператора" (СО) Федор Опадчий."По ЕЭС России получается... Без учета високосного года и с учетом холодов - 3,7%", - сказал он журналистам, называя актуальные данные по энергопотреблению с начала года.Опадчий также отметил, что энергопотребление без учета холодов показало рост с начала года на 4%."По ЕЭС России получается 4,5% – это абсолютная цифра, 4% – это приведенная к температуре, то есть без учета холодов", - пояснил он.
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еэс, россия
Энергетика, ЕЭС, РОССИЯ
11:07 16.05.2024
 
Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды

"Системный оператор": энергопотребление в ЕЭС России выросло на 3,75 из-за температуры

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала года увеличилось на 3,7% с учетом температурного фактора, данная динамика приведена без учета високосного года, сообщил председатель правления "Системного оператора" (СО) Федор Опадчий.
"По ЕЭС России получается... Без учета високосного года и с учетом холодов - 3,7%", - сказал он журналистам, называя актуальные данные по энергопотреблению с начала года.
Опадчий также отметил, что энергопотребление без учета холодов показало рост с начала года на 4%.
"По ЕЭС России получается 4,5% – это абсолютная цифра, 4% – это приведенная к температуре, то есть без учета холодов", - пояснил он.
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