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Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды
Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды - 16.05.2024, ПРАЙМ
Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды
Энергопотребление в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала года увеличилось на 3,7% с учетом температурного фактора, данная динамика приведена без учета... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:07+0300
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2024-05-16T11:07+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала года увеличилось на 3,7% с учетом температурного фактора, данная динамика приведена без учета високосного года, сообщил председатель правления "Системного оператора" (СО) Федор Опадчий."По ЕЭС России получается... Без учета високосного года и с учетом холодов - 3,7%", - сказал он журналистам, называя актуальные данные по энергопотреблению с начала года.Опадчий также отметил, что энергопотребление без учета холодов показало рост с начала года на 4%."По ЕЭС России получается 4,5% – это абсолютная цифра, 4% – это приведенная к температуре, то есть без учета холодов", - пояснил он.
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еэс, россия
Энергопотребление в ЕЭС России выросло из-за погоды
"Системный оператор": энергопотребление в ЕЭС России выросло на 3,75 из-за температуры
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме (ЕЭС) России с начала года увеличилось на 3,7% с учетом температурного фактора, данная динамика приведена без учета високосного года, сообщил председатель правления "Системного оператора" (СО) Федор Опадчий.
"По ЕЭС России получается... Без учета високосного года и с учетом холодов - 3,7%", - сказал он журналистам, называя актуальные данные по энергопотреблению с начала года.
Опадчий также отметил, что энергопотребление без учета холодов показало рост с начала года на 4%.
"По ЕЭС России получается 4,5% – это абсолютная цифра, 4% – это приведенная к температуре, то есть без учета холодов", - пояснил он.
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