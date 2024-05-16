https://1prime.ru/20240516/ekonomika-848220509.html

Песков охарактеризовал торговые отношения России и Китая

Песков охарактеризовал торговые отношения России и Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ

Песков охарактеризовал торговые отношения России и Китая

Значительный объем взаимной торговли России с Китаем говорит о том, что экономики двух стран взаимно дополняемы, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T08:15+0300

2024-05-16T08:15+0300

2024-05-16T08:31+0300

экономика

россия

китай

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/83142/49/831424948_0:134:2530:1557_1920x0_80_0_0_5f84af724664c73da91ea8c4011e1fd6.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Значительный объем взаимной торговли России с Китаем говорит о том, что экономики двух стран взаимно дополняемы, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что объем торговли России с Китаем за 2023 год превысил 220 миллиардов долларов."Китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик", - сказал представитель Кремля.Песков назвал это важным для обеих стран."Это важно для нас и это важно для китайцев", - подчеркнул он.По словам Пескова, торгово-экономическое взаимодействие России и Китая является весьма многогранным, есть определенные проблемы, но скорее это проблемы роста."Это один из элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но скорее это проблемы роста", - отметил представитель Кремля.

https://1prime.ru/20240516/peskov-848220393.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, дмитрий песков