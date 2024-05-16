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Песков охарактеризовал торговые отношения России и Китая
Песков охарактеризовал торговые отношения России и Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ
Песков охарактеризовал торговые отношения России и Китая
Значительный объем взаимной торговли России с Китаем говорит о том, что экономики двух стран взаимно дополняемы, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T08:15+0300
2024-05-16T08:15+0300
2024-05-16T08:31+0300
экономика
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Значительный объем взаимной торговли России с Китаем говорит о том, что экономики двух стран взаимно дополняемы, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что объем торговли России с Китаем за 2023 год превысил 220 миллиардов долларов."Китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик", - сказал представитель Кремля.Песков назвал это важным для обеих стран."Это важно для нас и это важно для китайцев", - подчеркнул он.По словам Пескова, торгово-экономическое взаимодействие России и Китая является весьма многогранным, есть определенные проблемы, но скорее это проблемы роста."Это один из элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но скорее это проблемы роста", - отметил представитель Кремля.
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россия, китай, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков
Песков охарактеризовал торговые отношения России и Китая
Песков: объем торговли России с Китаем говорит о взаимной дополняемости двух экономик
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Значительный объем взаимной торговли России с Китаем говорит о том, что экономики двух стран взаимно дополняемы, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что объем торговли России с Китаем за 2023 год превысил 220 миллиардов долларов.
"Китайцы считают, что это 240 миллиардов долларов, но это значительный объем, который свидетельствует о взаимной дополняемости двух экономик", - сказал представитель Кремля.
Песков назвал цель отношений России и Китая
Песков назвал это важным для обеих стран.
"Это важно для нас и это важно для китайцев", - подчеркнул он.
По словам Пескова, торгово-экономическое взаимодействие России и Китая является весьма многогранным, есть определенные проблемы, но скорее это проблемы роста.
"Это один из элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но скорее это проблемы роста", - отметил представитель Кремля.