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Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики
Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики
Москва и Пекин подтвердили свое намерение продолжить тесное сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и развивать... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T13:31+0300
2024-05-16T13:52+0300
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин подтвердили свое намерение продолжить тесное сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и развивать принципы открытой мировой экономики. Это следует из совместного заявления двух государств."В этих целях стороны намерены и далее совместно продвигать принципиальные подходы по построению открытой мировой экономики, способствовать наращиванию региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", — говорится в заявлении.Страны также намерены содействовать углублению региональной интеграции, либерализации и облегчению торговли и инвестиций, стабилизации и бесперебойному функционированию трансграничных цепочек создания стоимости, цифровизации, зеленому переходу и устойчивому развитию АТЭС.Кроме того, Россия и Китай приветствуют присоединение Африканского союза к G20 и готовы сотрудничать с государствами с формирующимся рынком и развивающимися странами.
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россия, китай, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости
13:31 16.05.2024 (обновлено: 13:52 16.05.2024)
 
Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики

Россия и Китай будут продвигать подходы по построению открытой мировой экономики

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин подтвердили свое намерение продолжить тесное сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и развивать принципы открытой мировой экономики. Это следует из совместного заявления двух государств.
"В этих целях стороны намерены и далее совместно продвигать принципиальные подходы по построению открытой мировой экономики, способствовать наращиванию региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", — говорится в заявлении.
Страны также намерены содействовать углублению региональной интеграции, либерализации и облегчению торговли и инвестиций, стабилизации и бесперебойному функционированию трансграничных цепочек создания стоимости, цифровизации, зеленому переходу и устойчивому развитию АТЭС.
Кроме того, Россия и Китай приветствуют присоединение Африканского союза к G20 и готовы сотрудничать с государствами с формирующимся рынком и развивающимися странами.
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