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Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики

Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и КНР будут работать над построением открытой мировой экономики

Москва и Пекин подтвердили свое намерение продолжить тесное сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и развивать... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T13:31+0300

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2024-05-16T13:52+0300

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Москва и Пекин подтвердили свое намерение продолжить тесное сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и развивать принципы открытой мировой экономики. Это следует из совместного заявления двух государств."В этих целях стороны намерены и далее совместно продвигать принципиальные подходы по построению открытой мировой экономики, способствовать наращиванию региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", — говорится в заявлении.Страны также намерены содействовать углублению региональной интеграции, либерализации и облегчению торговли и инвестиций, стабилизации и бесперебойному функционированию трансграничных цепочек создания стоимости, цифровизации, зеленому переходу и устойчивому развитию АТЭС.Кроме того, Россия и Китай приветствуют присоединение Африканского союза к G20 и готовы сотрудничать с государствами с формирующимся рынком и развивающимися странами.

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россия, китай, новости