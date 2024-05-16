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В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России

В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России - 16.05.2024, ПРАЙМ

В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России

Экономика Россия оказалась более устойчивой, чем предполагали на Западе, пишет бельгийское издание La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:19+0300

2024-05-16T14:19+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Экономика Россия оказалась более устойчивой, чем предполагали на Западе, пишет бельгийское издание La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития."Я думаю, было нереально ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, как многие надеялись", — цитирует издание главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик.Согласно данным ЕБРР, рост российской экономики составил 3,6 процента, а ВВП страны ожидается на уровне 2,5 процента.В своем весеннем прогнозе Европейская комиссия (ЕК) ранее улучшила прогноз по ВВП России на 2024 год. Теперь ожидается рост на 2,9 процента, что превышает предыдущий прогноз, который был на уровне 1,6 процента.

https://1prime.ru/20240514/ekonomika-848139524.html

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