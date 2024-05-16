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В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России - 16.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240516/ekonomika-848240993.html
В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России
В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России - 16.05.2024, ПРАЙМ
В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России
Экономика Россия оказалась более устойчивой, чем предполагали на Западе, пишет бельгийское издание La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:19+0300
2024-05-16T14:19+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Экономика Россия оказалась более устойчивой, чем предполагали на Западе, пишет бельгийское издание La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития."Я думаю, было нереально ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, как многие надеялись", — цитирует издание главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик.Согласно данным ЕБРР, рост российской экономики составил 3,6 процента, а ВВП страны ожидается на уровне 2,5 процента.В своем весеннем прогнозе Европейская комиссия (ЕК) ранее улучшила прогноз по ВВП России на 2024 год. Теперь ожидается рост на 2,9 процента, что превышает предыдущий прогноз, который был на уровне 1,6 процента.
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россия, ес, новости
Экономика, РОССИЯ, ЕС, Новости
14:19 16.05.2024
 
В Бельгии указали на жесткий просчет Запада в вопросе России

La Libre: Запад просчитался в отношении российской экономики

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Экономика Россия оказалась более устойчивой, чем предполагали на Западе, пишет бельгийское издание La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития.
"Я думаю, было нереально ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, как многие надеялись", — цитирует издание главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик.
Согласно данным ЕБРР, рост российской экономики составил 3,6 процента, а ВВП страны ожидается на уровне 2,5 процента.
В своем весеннем прогнозе Европейская комиссия (ЕК) ранее улучшила прогноз по ВВП России на 2024 год. Теперь ожидается рост на 2,9 процента, что превышает предыдущий прогноз, который был на уровне 1,6 процента.
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