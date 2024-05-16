Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240516/eksport-848226672.html
Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая
Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая
Экспорт продовольствия из России на рынок КНР вырос более чем в полтора раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T10:01+0300
2024-05-16T10:01+0300
экономика
россия
китай
экспорт
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847080022_0:57:3073:1786_1920x0_80_0_0_4bcb5c29a46f443b4ccf379fd36c0986.jpg
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия из России на рынок КНР вырос более чем в полтора раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", — сказал глава государства.Ранее сообщалось, что товарооборот между Китаем и Россией за первые четыре месяца 2024 года увеличился на 4,7 процента до 76,581 миллиарда долларов. Китай импортировал товары из России на сумму 32,733 миллиарда долларов.В апреле товарооборот составил 19,764 миллиарда долларов, при этом Россия импортировала товары на 11,447 миллиарда долларов, а Китай – на 8,317 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 26,3 процента и достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов.Россия и Китай также поставили перед собой задачу удвоить товарооборот до 200 миллиардов долларов к 2024 году, что было достигнуто уже в ноябре 2023 года.
https://1prime.ru/20240516/putin-848226278.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847080022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7baa1438109b42bc589d946d99cae78d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, экспорт, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, экспорт, Новости
10:01 16.05.2024
 
Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая

Путин: экспорт продовольствия из России на рынок КНР вырос более чем в 1,5 раза

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия из России на рынок КНР вырос более чем в полтора раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.
"Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Китаем и Россией за первые четыре месяца 2024 года увеличился на 4,7 процента до 76,581 миллиарда долларов. Китай импортировал товары из России на сумму 32,733 миллиарда долларов.
В апреле товарооборот составил 19,764 миллиарда долларов, при этом Россия импортировала товары на 11,447 миллиарда долларов, а Китай – на 8,317 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 26,3 процента и достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов.
Россия и Китай также поставили перед собой задачу удвоить товарооборот до 200 миллиардов долларов к 2024 году, что было достигнуто уже в ноябре 2023 года.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
09:54
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙэкспортНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала