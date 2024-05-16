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Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая

Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая - 16.05.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост экспорта российского продовольствия на рынок Китая

Экспорт продовольствия из России на рынок КНР вырос более чем в полтора раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T10:01+0300

2024-05-16T10:01+0300

2024-05-16T10:01+0300

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ПЕКИН, 16 мая - ПРАЙМ. Экспорт продовольствия из России на рынок КНР вырос более чем в полтора раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров."Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 миллиарда долларов", — сказал глава государства.Ранее сообщалось, что товарооборот между Китаем и Россией за первые четыре месяца 2024 года увеличился на 4,7 процента до 76,581 миллиарда долларов. Китай импортировал товары из России на сумму 32,733 миллиарда долларов.В апреле товарооборот составил 19,764 миллиарда долларов, при этом Россия импортировала товары на 11,447 миллиарда долларов, а Китай – на 8,317 миллиарда долларов. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 26,3 процента и достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов.Россия и Китай также поставили перед собой задачу удвоить товарооборот до 200 миллиардов долларов к 2024 году, что было достигнуто уже в ноябре 2023 года.

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россия, китай, экспорт, новости