https://1prime.ru/20240516/elektroenergiya-848240536.html

В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране

В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране - 16.05.2024, ПРАЙМ

В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране

Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T14:08+0300

2024-05-16T14:08+0300

2024-05-16T14:08+0300

энергетика

украина

электроэнергия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. Последние дни во всех регионах Украины применяются графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года. "Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - приводит слова Бойко украинское агентство УНИАН. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://1prime.ru/20240505/energetika-847923155.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, электроэнергия, новости