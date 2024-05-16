https://1prime.ru/20240516/elektroenergiya-848240536.html
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране - 16.05.2024, ПРАЙМ
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране
Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:08+0300
2024-05-16T14:08+0300
2024-05-16T14:08+0300
энергетика
украина
электроэнергия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. Последние дни во всех регионах Украины применяются графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года. "Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - приводит слова Бойко украинское агентство УНИАН. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
https://1prime.ru/20240505/energetika-847923155.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, электроэнергия, новости
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, Новости
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране
"Укрэнерго": отключения электроэнергии на Украине могут продлиться до августа
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
Последние дни во всех регионах Украины применяются графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года.
"Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - приводит слова Бойко украинское агентство УНИАН.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
На Украине оценили сумму ущерба энергетике страны