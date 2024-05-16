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В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране - 16.05.2024, ПРАЙМ
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В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране - 16.05.2024, ПРАЙМ
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране
Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T14:08+0300
2024-05-16T14:08+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. Последние дни во всех регионах Украины применяются графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года. "Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - приводит слова Бойко украинское агентство УНИАН. Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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украина, электроэнергия, новости
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, Новости
14:08 16.05.2024
 
В "Укрэнерго" сообщили о сроках отключения электроэнергии в стране

"Укрэнерго": отключения электроэнергии на Украине могут продлиться до августа

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Отключения электроэнергии по всей Украине могут продлиться до августа, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
Последние дни во всех регионах Украины применяются графики отключений электроэнергии из-за дефицита в энергосистеме. Гендиректор входящей в энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Украине хронически не хватает собственных мощностей и импорта электроэнергии для покрытия текущих потребностей. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко 15 мая заявил, что ограничение электроснабжения может применяться на Украине еще два-три года.
"Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - приводит слова Бойко украинское агентство УНИАН.
Ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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