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"Ядерный зонтик" бессилен. СМИ усомнились в безопасности Европы - 16.05.2024, ПРАЙМ
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"Ядерный зонтик" бессилен. СМИ усомнились в безопасности Европы
"Ядерный зонтик" бессилен. СМИ усомнились в безопасности Европы - 16.05.2024, ПРАЙМ
"Ядерный зонтик" бессилен. СМИ усомнились в безопасности Европы
"Ядерный зонтик" Франции не поможет Европе в случае ядерного удара со стороны России, пишет в статье Politico профессор права Оксфордского университета Деррик... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T19:40+0300
2024-05-16T19:41+0300
вооружения
франция
ядерное оружие
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "Ядерный зонтик" Франции не поможет Европе в случае ядерного удара со стороны России, пишет в статье Politico профессор права Оксфордского университета Деррик Уайатт. По мнению профессора, президент Франции Эммануэль Макрон ошибается, думая, что французский "ядерный зонтик" может защитить Европу. "Без США у Европы просто не было бы подходящего ответа на использование тактического ядерного оружия со стороны России... "Ядерных зонтиков" Франции и Великобритании на самом деле достаточно, однако правда в том, что они достаточно широки только для того, чтобы "накрыть" Францию и Великобританию", — пишет он. Уайатт утверждает, что в РФ "просто не поверили бы", что Франция нанесет удар по российским городам или военным базам на Балтике в ответ на российские удары. Ранее Макрон заявил, что Евросоюзу нужна общая оборонная стратегия с французским ядерным оружием в качестве ключевого элемента. Это должно помочь выстроить гарантии безопасности и улучшить отношения с Россией. Его заявления вызвали критику со стороны всех политических партий. Ранее Макрон уже озвучивал идею "общего ядерного зонта" ЕС. Он отмечал, что Париж несет ответственность за защиту ЕС.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине: это возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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франция, ядерное оружие, эммануэль макрон, россия
Вооружения, ФРАНЦИЯ, ядерное оружие, Эммануэль Макрон, РОССИЯ
19:40 16.05.2024 (обновлено: 19:41 16.05.2024)
 
"Ядерный зонтик" бессилен. СМИ усомнились в безопасности Европы

Politico: Ядерный зонтик" Франции не сможет защитить Европу от России

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. "Ядерный зонтик" Франции не поможет Европе в случае ядерного удара со стороны России, пишет в статье Politico профессор права Оксфордского университета Деррик Уайатт.
По мнению профессора, президент Франции Эммануэль Макрон ошибается, думая, что французский "ядерный зонтик" может защитить Европу.
"Без США у Европы просто не было бы подходящего ответа на использование тактического ядерного оружия со стороны России... "Ядерных зонтиков" Франции и Великобритании на самом деле достаточно, однако правда в том, что они достаточно широки только для того, чтобы "накрыть" Францию и Великобританию", — пишет он.
Уайатт утверждает, что в РФ "просто не поверили бы", что Франция нанесет удар по российским городам или военным базам на Балтике в ответ на российские удары.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюзу нужна общая оборонная стратегия с французским ядерным оружием в качестве ключевого элемента. Это должно помочь выстроить гарантии безопасности и улучшить отношения с Россией.
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Его заявления вызвали критику со стороны всех политических партий. Ранее Макрон уже озвучивал идею "общего ядерного зонта" ЕС. Он отмечал, что Париж несет ответственность за защиту ЕС.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине: это возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
 
ВооруженияФРАНЦИЯядерное оружиеЭммануэль МакронРОССИЯ
 
 
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