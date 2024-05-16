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В ФАС прокомментировали идею расширить присутствие ретейлеров регионах

В ФАС прокомментировали идею расширить присутствие ретейлеров регионах - 16.05.2024, ПРАЙМ

В ФАС прокомментировали идею расширить присутствие ретейлеров регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает предложение по расширению допустимой доли присутствия ритейлеров в регионах страны до 35% с 25%, | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:38+0300

2024-05-16T11:38+0300

2024-05-16T11:38+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает предложение по расширению допустимой доли присутствия ритейлеров в регионах страны до 35% с 25%, заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский. "В то же время звучат предложения о повышении в Законе о торговле доли торговых сетей на рынках розничной реализации продовольственных товаров в определенных границах субъектов или муниципальных районов с 25% до 35%, превысив которые, торговая сеть не сможет приобретать дополнительные торговые площади. Мы эту инициативу не поддерживаем", - заявил Шаскольский в ходе коллеги ФАС. По его словам, повышение порогового значения позволит крупнейшим ритейлерам наращивать свою долю на территориях, где они уже занимают более четверти рынка. Это, в свою очередь, может повлечь за собой уход с рынка региональных и муниципальных торговых компаний, а также создаст дополнительные барьеры для входа на рынок новых игроков и приведет к негативным последствиям для потребителей. Ранее в марте стало известно о том, что в адрес Минпромторга РФ поступило письмо главы Тамбовской области о рассмотрении возможности внесения изменения в статью 14 Закона о торговле, касающегося расширения доли присутствия торговых сетей в регионах до 35% с 25%. На данный момент доля рассчитывается от объема всех реализованных продовольственных товаров за год в денежном выражении, что важно при покупке компаниями новых площадей. Тогда в министерстве сообщили РИА Новости, что единого мнения по расширению допустимой доли присутствия ритейлеров в российских регионах у субъектов нет - позиции различаются, само ведомство же продолжало работу по анализу этого предложения.

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