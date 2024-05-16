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ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения - 16.05.2024, ПРАЙМ
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ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения
ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения - 16.05.2024, ПРАЙМ
ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала от Wildberries документов об исполнении выданного весной предупреждения, при поступлении отчета | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:41+0300
2024-05-16T15:41+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала от Wildberries документов об исполнении выданного весной предупреждения, при поступлении отчета - он будет изучен на предмет соответствия требованиям, сообщили РИА Новости в ведомстве. "До настоящего момента в ФАС России не поступили соответствующие документы от компании. При поступлении в службу отчета об исполнении предупреждения ФАС России изучит его на предмет соответствия своим требованиям", - заявили там, отвечая на вопрос об исполнении Wildberries предупреждения. В среду в маркетплейсе рассказали агентству, что Wildberries изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой в рамках предупреждения. В частности был пересмотрен подход к управлению стоимостью услуг хранения и логистики, а также сформулированы "исчерпывающие признаки недобросовестного поведения продавцов", при выявлении которых площадка вправе временно приостановить возможность вывода средств из личного кабинета. В начале апреля служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. Тогда в компании подчеркнули, что строят свою работу на исполнении требований службы и в данном случае изучат предупреждение.
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фас рф, wildberries, новости
ФАС РФ, Wildberries, Новости
15:41 16.05.2024
 
ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения

ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении выданного предупреждения

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала от Wildberries документов об исполнении выданного весной предупреждения, при поступлении отчета - он будет изучен на предмет соответствия требованиям, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"До настоящего момента в ФАС России не поступили соответствующие документы от компании. При поступлении в службу отчета об исполнении предупреждения ФАС России изучит его на предмет соответствия своим требованиям", - заявили там, отвечая на вопрос об исполнении Wildberries предупреждения.
В среду в маркетплейсе рассказали агентству, что Wildberries изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой в рамках предупреждения. В частности был пересмотрен подход к управлению стоимостью услуг хранения и логистики, а также сформулированы "исчерпывающие признаки недобросовестного поведения продавцов", при выявлении которых площадка вправе временно приостановить возможность вывода средств из личного кабинета.
В начале апреля служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. Тогда в компании подчеркнули, что строят свою работу на исполнении требований службы и в данном случае изучат предупреждение.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
ФАС выдала предупреждение Wildberries
9 апреля, 16:12
 
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