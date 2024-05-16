https://1prime.ru/20240516/fas-848244660.html

ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения

ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения - 16.05.2024, ПРАЙМ

ФАС пока не получала от Wildberries документов об исполнении предупреждения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала от Wildberries документов об исполнении выданного весной предупреждения, при поступлении отчета | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T15:41+0300

2024-05-16T15:41+0300

2024-05-16T15:41+0300

фас рф

wildberries

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала от Wildberries документов об исполнении выданного весной предупреждения, при поступлении отчета - он будет изучен на предмет соответствия требованиям, сообщили РИА Новости в ведомстве. "До настоящего момента в ФАС России не поступили соответствующие документы от компании. При поступлении в службу отчета об исполнении предупреждения ФАС России изучит его на предмет соответствия своим требованиям", - заявили там, отвечая на вопрос об исполнении Wildberries предупреждения. В среду в маркетплейсе рассказали агентству, что Wildberries изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой в рамках предупреждения. В частности был пересмотрен подход к управлению стоимостью услуг хранения и логистики, а также сформулированы "исчерпывающие признаки недобросовестного поведения продавцов", при выявлении которых площадка вправе временно приостановить возможность вывода средств из личного кабинета. В начале апреля служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. Тогда в компании подчеркнули, что строят свою работу на исполнении требований службы и в данном случае изучат предупреждение.

https://1prime.ru/20240409/wildberries-847232852.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, wildberries, новости