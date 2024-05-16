https://1prime.ru/20240516/finlyandiya-848255951.html
Финская таможня продала на аукционе неожиданный лот
Финская таможня продала на аукционе неожиданный лот - 16.05.2024, ПРАЙМ
Финская таможня продала на аукционе неожиданный лот
Финская таможня продала на аукционе часть велосипедов просителей убежища, прибывших в Финляндию со стороны России осенью 2023 года, сообщает в четверг... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T22:21+0300
2024-05-16T22:21+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Финская таможня продала на аукционе часть велосипедов просителей убежища, прибывших в Финляндию со стороны России осенью 2023 года, сообщает в четверг общественный вещатель Yle. "Сегодня в Ваалимаа таможня выставила на аукцион велосипеды, оставленные просителями убежища, которые пересекли восточную границу (граница с Россией - ред.) Всего на продажу было выставлено 100 велосипедов", — говорится в материале. Издание отмечает, что стоимость велосипедов варьировалась в пределах 70-100 евро без НДС в 24%. Около 40 велосипедов было продано уже за первый час аукциона. Вырученные деньги будут переданы государству. Таможня планирует организовать аналогичные торги в течение весны и лета. Беженцы прибывали на границу с Финляндией на велосипедах, так как на других ТС пересечение границы было запрещено. В ноябре 2023 года финские власти запретили въезд в страну на велосипедах, а затем полностью закрыли границу. Таможня конфисковала сотни велосипедов просителей убежища, прибывших в страну без надлежащих документов.В общей сложности 1313 заявлений о предоставлении убежища было подано с августа 2023 года по май 2024 года, уточнял Yle. В основном, беженцы - граждане Сирии, Сомали, Йемена и других стран Африки и Ближнего Востока. Ранее Финляндия закрыла границу с Россией из-за волны беженцев из третьих стран, а также обвинила Москву в отправке просителей убежища на границу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление по поводу русофобской позиции финских руководителей. Он отметил, что российские пограничники выполняют все инструкции и разрешают пересекать границу только тем, у кого есть законное право на это, по этой причине неправдивые обвинения неприемлемы для Москвы.
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финляндия, граница, российско-финская граница, велосипеды, россия
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, граница, российско-финская граница, велосипеды, РОССИЯ
Финская таможня продала на аукционе неожиданный лот
Финская таможня продала на аукционе часть велосипедов беженцев, прибывших из РФ
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Финская таможня продала на аукционе часть велосипедов просителей убежища, прибывших в Финляндию со стороны России осенью 2023 года, сообщает в четверг общественный вещатель Yle
.
"Сегодня в Ваалимаа таможня выставила на аукцион велосипеды, оставленные просителями убежища, которые пересекли восточную границу (граница с Россией - ред.) Всего на продажу было выставлено 100 велосипедов", — говорится в материале.
Издание отмечает, что стоимость велосипедов варьировалась в пределах 70-100 евро без НДС в 24%. Около 40 велосипедов было продано уже за первый час аукциона. Вырученные деньги будут переданы государству. Таможня планирует организовать аналогичные торги в течение весны и лета.
Беженцы прибывали на границу с Финляндией на велосипедах, так как на других ТС пересечение границы было запрещено. В ноябре 2023 года финские власти запретили въезд в страну на велосипедах, а затем полностью закрыли границу.
Таможня конфисковала сотни велосипедов просителей убежища, прибывших в страну без надлежащих документов.
Финны нашли "обходной путь" в Россию, пишет СМИ
В общей сложности 1313 заявлений о предоставлении убежища было подано с августа 2023 года по май 2024 года, уточнял Yle. В основном, беженцы - граждане Сирии, Сомали, Йемена и других стран Африки и Ближнего Востока.
Ранее Финляндия закрыла границу с Россией из-за волны беженцев из третьих стран, а также обвинила Москву в отправке просителей убежища на границу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил сожаление по поводу русофобской позиции финских руководителей. Он отметил, что российские пограничники выполняют все инструкции и разрешают пересекать границу только тем, у кого есть законное право на это, по этой причине неправдивые обвинения неприемлемы для Москвы.