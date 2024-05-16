https://1prime.ru/20240516/fitso-848219839.html

Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков

Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков

Россия решительно осуждает нападение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо, случившееся является большой трагедией, заявил "Известиям"... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T07:40+0300

2024-05-16T07:40+0300

2024-05-16T07:40+0300

роберт фицо

словакия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает нападение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо, случившееся является большой трагедией, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", - подчеркнул представитель Кремля.Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой. В послании глава российского государства выразил сочувствие в связи с произошедшим и пожелал Фицо сил. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания кабинета министров в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы республики города Братиславы. Главу правительства вертолетом перевезли в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо получил огнестрельные ранения в грудь и брюшную полость.

https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848217553.html

словакия

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роберт фицо, словакия, дмитрий песков