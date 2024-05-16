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Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков
Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков
Россия решительно осуждает нападение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо, случившееся является большой трагедией, заявил "Известиям"... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T07:40+0300
2024-05-16T07:40+0300
роберт фицо
словакия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает нападение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо, случившееся является большой трагедией, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", - подчеркнул представитель Кремля.Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой. В послании глава российского государства выразил сочувствие в связи с произошедшим и пожелал Фицо сил. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания кабинета министров в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы республики города Братиславы. Главу правительства вертолетом перевезли в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо получил огнестрельные ранения в грудь и брюшную полость.
https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848217553.html
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роберт фицо, словакия, дмитрий песков
Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, Дмитрий Песков
07:40 16.05.2024
 
Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков

Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо, это большая трагедия - Песков

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает нападение на председателя правительства Словакии Роберта Фицо, случившееся является большой трагедией, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", - подчеркнул представитель Кремля.
Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой. В послании глава российского государства выразил сочувствие в связи с произошедшим и пожелал Фицо сил.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания кабинета министров в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы республики города Братиславы. Главу правительства вертолетом перевезли в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо получил огнестрельные ранения в грудь и брюшную полость.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
Вчера, 21:32
 
Роберт ФицоСЛОВАКИЯДмитрий Песков
 
 
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