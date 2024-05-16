Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240516/fitso-848223974.html
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ
Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:00+0300
2024-05-16T10:03+0300
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848212526_87:0:1353:712_1920x0_80_0_0_71bf4f8ebc4f19620bb1270916bd447b.png
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.Отмечается, что операция была очень тяжелая и длилась несколько часов. 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.В свою очередь Фицо не раз высказывался против накачивания Укаины вооружением. По его словам, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а западные страны вынудили президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине из-за угрозы дальнейшего расширения НАТО на Восток.
https://1prime.ru/20240516/fitso-848219839.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848212526_246:0:1195:712_1920x0_80_0_0_b07a1ad0ecd3816616b7c3f4fd1c9413.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
09:00 16.05.2024 (обновлено: 10:03 16.05.2024)
 
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ

Markiza: угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все еще сохраняется

© Фото : СоцсетиЗадержание напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Фото : Соцсети
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Отмечается, что операция была очень тяжелая и длилась несколько часов.
15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.
Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.
В свою очередь Фицо не раз высказывался против накачивания Укаины вооружением. По его словам, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а западные страны вынудили президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине из-за угрозы дальнейшего расширения НАТО на Восток.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Россия решительно осуждает нападение на Фицо, заявил Песков
07:40
 
СЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала