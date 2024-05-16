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Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ
Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:00+0300
2024-05-16T09:00+0300
2024-05-16T10:03+0300
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.Отмечается, что операция была очень тяжелая и длилась несколько часов. 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.В свою очередь Фицо не раз высказывался против накачивания Укаины вооружением. По его словам, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а западные страны вынудили президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине из-за угрозы дальнейшего расширения НАТО на Восток.
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словакия, роберт фицо
Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ
Markiza: угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все еще сохраняется
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Отмечается, что операция была очень тяжелая и длилась несколько часов.
15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.
Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.
В свою очередь Фицо не раз высказывался против накачивания Укаины вооружением. По его словам, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а западные страны вынудили президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине из-за угрозы дальнейшего расширения НАТО на Восток.
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