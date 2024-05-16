https://1prime.ru/20240516/fitso-848223974.html

Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ

Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ

Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ

Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T09:00+0300

2024-05-16T09:00+0300

2024-05-16T10:03+0300

словакия

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848212526_87:0:1353:712_1920x0_80_0_0_71bf4f8ebc4f19620bb1270916bd447b.png

БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Угроза жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения все еще сохраняется. Об этом 16 мая рассказал телеканал Markiza, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.Отмечается, что операция была очень тяжелая и длилась несколько часов. 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.В свою очередь Фицо не раз высказывался против накачивания Укаины вооружением. По его словам, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а западные страны вынудили президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине из-за угрозы дальнейшего расширения НАТО на Восток.

https://1prime.ru/20240516/fitso-848219839.html

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, роберт фицо