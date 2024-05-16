https://1prime.ru/20240516/fitso-848233711.html

Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии

Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии - 16.05.2024, ПРАЙМ

Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила свою поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, но не смогла правильно произнести его фамилию. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:02+0300

2024-05-16T12:02+0300

2024-05-16T12:06+0300

происшествия

германия

словакия

роберт фицо

новости

анналена бербок

https://cdnn.1prime.ru/img/83877/42/838774259_0:161:2725:1693_1920x0_80_0_0_1a1889bfe6e1880ab84c223bad244932.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила свою поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, но не смогла правильно произнести его фамилию."Наши мысли с Робертом Фико, его семьей и нашими словацкими друзьями", — сказала глава МИД ФРГ, выступая на заседании нижней палаты немецкого парламента.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юрай Цинтулой.Фицо, выступая против поставок оружия на Украину и вступления Украины в НАТО, отмечал, что конфликт на Украине начался с разгула неонацистов в 2014 году. Москву в свою очередь обманули обещаниями о нерасширении НАТО.Кроме того, словацкий лидер заявлял, что Словакия не намерена расценивать Россию в качестве своего врага.

https://1prime.ru/20240516/fitso-848219839.html

германия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, словакия, роберт фицо, новости, анналена бербок