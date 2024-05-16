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Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии
Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии - 16.05.2024, ПРАЙМ
Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила свою поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, но не смогла правильно произнести его фамилию. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:02+0300
2024-05-16T12:02+0300
2024-05-16T12:06+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила свою поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, но не смогла правильно произнести его фамилию."Наши мысли с Робертом Фико, его семьей и нашими словацкими друзьями", — сказала глава МИД ФРГ, выступая на заседании нижней палаты немецкого парламента.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юрай Цинтулой.Фицо, выступая против поставок оружия на Украину и вступления Украины в НАТО, отмечал, что конфликт на Украине начался с разгула неонацистов в 2014 году. Москву в свою очередь обманули обещаниями о нерасширении НАТО.Кроме того, словацкий лидер заявлял, что Словакия не намерена расценивать Россию в качестве своего врага.
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германия, словакия, роберт фицо, новости, анналена бербок
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Новости, Анналена Бербок
Бербок запуталась в фамилии премьера Словакии
Бербок выразила солидарность премьеру Словакии Фицо, но запуталась в его фамилии
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила свою поддержку премьер-министру Словакии Роберту Фицо, но не смогла правильно произнести его фамилию.
"Наши мысли с Робертом Фико, его семьей и нашими словацкими друзьями", — сказала глава МИД ФРГ, выступая на заседании нижней палаты немецкого парламента.
Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юрай Цинтулой.
Фицо, выступая против поставок оружия на Украину и вступления Украины в НАТО, отмечал, что конфликт на Украине начался с разгула неонацистов в 2014 году. Москву в свою очередь обманули обещаниями о нерасширении НАТО.
Кроме того, словацкий лидер заявлял, что Словакия не намерена расценивать Россию в качестве своего врага.
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