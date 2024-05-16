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Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ

Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ

Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:48+0300

2024-05-16T12:48+0300

2024-05-16T13:11+0300

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda."Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в материале портала.Ранее в среду 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.

https://1prime.ru/20240516/medvedev-848234977.html

словакия

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словакия, роберт фицо