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Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ
Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:48+0300
2024-05-16T12:48+0300
2024-05-16T13:11+0300
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda."Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в материале портала.Ранее в среду 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.
https://1prime.ru/20240516/medvedev-848234977.html
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словакия, роберт фицо
Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ
Pravda: премьера Словакии Фицо ждет операция на тазобедренном суставе
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda
.
"Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в материале портала.
Ранее в среду 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.
Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.
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