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Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ
Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ - 16.05.2024, ПРАЙМ
Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:48+0300
2024-05-16T13:11+0300
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda."Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в материале портала.Ранее в среду 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.
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словакия
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словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
12:48 16.05.2024 (обновлено: 13:11 16.05.2024)
 
Премьеру Словакии предстоит еще одна операция, пишут СМИ

Pravda: премьера Словакии Фицо ждет операция на тазобедренном суставе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо предстоит пренести еще одну операцию после покушения. Об этом сообщает газета Pravda.
"Кровоизлияние в брюшную полость было остановлено, но Фицо ждет операция на тазобедренном суставе", - говорится в материале портала.
Ранее в среду 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.
Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
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СЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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