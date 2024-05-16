https://1prime.ru/20240516/fitso-848240025.html

СМИ: обвиняемый в покушении на Фицо утверждает, что не хотел убивать его

СМИ: обвиняемый в покушении на Фицо утверждает, что не хотел убивать его - 16.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: обвиняемый в покушении на Фицо утверждает, что не хотел убивать его

Задержанный за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что якобы не хотел убивать политика, а хотел просто ему навредить. Об этом сообщает... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T13:47+0300

2024-05-16T13:47+0300

2024-05-16T13:47+0300

происшествия

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Задержанный за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что якобы не хотел убивать политика, а хотел просто ему навредить. Об этом сообщает телеканал Markiza.Нападавшим оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула, которого задержали на месте.В среду 15 мая после заседания словацкого кабинета министров в Гандлове на Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота премьера доставили в больницу. Сообщалось. что Фицо получил три пули: в плечо и две в брюшную полость.Фицо не раз высказывался против накачивания Укаины вооружением. По его словам, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а западные страны вынудили президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине из-за угрозы дальнейшего расширения НАТО на Восток.

https://1prime.ru/20240515/slovakiya-848217553.html

словакия

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словакия, роберт фицо