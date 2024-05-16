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МВД Словакии: напавший на Фицо выступал против прекращения поставок Украине
МВД Словакии: напавший на Фицо выступал против прекращения поставок Украине - 16.05.2024, ПРАЙМ
МВД Словакии: напавший на Фицо выступал против прекращения поставок Украине
Стрелявший в премьера Словакии Фицо выступал против остановки поставок оружия Украине. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел страны Матуш... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T15:09+0300
2024-05-16T15:09+0300
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стрелявший в премьера Словакии Фицо выступал против остановки поставок оружия Украине. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток."Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета – это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен", — заметил министр.Нападение на политика произошло в городе Гандлове, Фицо был госпитализирован, а его состояние оценивалось как критическое. Вице-премьер и глава министерства обороны заявили, что угроза его здоровью остается серьезной, однако его состояние стабилизировано. СМИ сообщали, что нападавший был задержан на месте после произведенных им пяти выстрелов в словацкого лидера.С февраля 2022 года Словакия направила на Украину оружие, боеприпасы и технику на сумму в 671 миллион евро. Однако правительство Фицо изменило порядок оказания помощи Киеву, сохранив только гуманитарную поддержку.8 ноября 2023 года премьер Словакии отказался отправить Украине очередной пакет вооружений в размере 40,3 миллиона евро. Он заявлял, что правительство страны прекращает отправку Киеву военной помощи.
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МВД Словакии: напавший на Фицо выступал против прекращения поставок Украине
Шутай-Эшток: стрелявший в ФИЦО был несогласен с остановкой поставок вооружений на Украину
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стрелявший в премьера Словакии Фицо выступал против остановки поставок оружия Украине. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.
"Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета – это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен", — заметил министр.
Нападение на политика произошло в городе Гандлове, Фицо был госпитализирован, а его состояние оценивалось как критическое. Вице-премьер и глава министерства обороны заявили, что угроза его здоровью остается серьезной, однако его состояние стабилизировано.
СМИ сообщали, что нападавший был задержан на месте после произведенных им пяти выстрелов в словацкого лидера.
С февраля 2022 года Словакия направила на Украину оружие, боеприпасы и технику на сумму в 671 миллион евро. Однако правительство Фицо изменило порядок оказания помощи Киеву, сохранив только гуманитарную поддержку.
8 ноября 2023 года премьер Словакии отказался отправить Украине очередной пакет вооружений в размере 40,3 миллиона евро. Он заявлял, что правительство страны прекращает отправку Киеву военной помощи.
МВД: после покушения на Фицо Словакия стоит на пороге гражданской войны