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Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии
Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии - 16.05.2024, ПРАЙМ
Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:40+0300
2024-05-16T17:48+0300
происшествия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете."Роберт Фицо избежал смерти, будучи от нее на волосок, было бы достаточно, чтобы несколько огнестрельных ранений были на несколько сантиметров в другом месте, и сегодня мы, возможно, говорили бы совершенно о других вещах", - сказал Пеллегрини.15 мая президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
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роберт фицо, словакия
Происшествия, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ
17:40 16.05.2024 (обновлено: 17:48 16.05.2024)
 
Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии

Избранный президент Словакии Пеллегрини заявил, что Фицо был на волосок от смерти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини.
Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете.
"Роберт Фицо избежал смерти, будучи от нее на волосок, было бы достаточно, чтобы несколько огнестрельных ранений были на несколько сантиметров в другом месте, и сегодня мы, возможно, говорили бы совершенно о других вещах", - сказал Пеллегрини.
15 мая президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
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