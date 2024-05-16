https://1prime.ru/20240516/fitso-848250819.html

Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии

Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии - 16.05.2024, ПРАЙМ

Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:40+0300

2024-05-16T17:40+0300

2024-05-16T17:48+0300

происшествия

роберт фицо

словакия

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете."Роберт Фицо избежал смерти, будучи от нее на волосок, было бы достаточно, чтобы несколько огнестрельных ранений были на несколько сантиметров в другом месте, и сегодня мы, возможно, говорили бы совершенно о других вещах", - сказал Пеллегрини.15 мая президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

https://1prime.ru/20240516/fitso-848243079.html

словакия

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роберт фицо, словакия