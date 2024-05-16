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Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии
Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии - 16.05.2024, ПРАЙМ
Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:40+0300
2024-05-16T17:40+0300
2024-05-16T17:48+0300
происшествия
роберт фицо
словакия
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете."Роберт Фицо избежал смерти, будучи от нее на волосок, было бы достаточно, чтобы несколько огнестрельных ранений были на несколько сантиметров в другом месте, и сегодня мы, возможно, говорили бы совершенно о других вещах", - сказал Пеллегрини.15 мая президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
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роберт фицо, словакия
Происшествия, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ
Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии
Избранный президент Словакии Пеллегрини заявил, что Фицо был на волосок от смерти
БРАТИСЛАВА, 16 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини.
Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете.
"Роберт Фицо избежал смерти, будучи от нее на волосок, было бы достаточно, чтобы несколько огнестрельных ранений были на несколько сантиметров в другом месте, и сегодня мы, возможно, говорили бы совершенно о других вещах", - сказал Пеллегрини.
15 мая президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он направил президенту Словакии Зузане Чапутовой телеграмму, в которой пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
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