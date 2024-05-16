https://1prime.ru/20240516/gaz-848178208.html

Похоже, но вдвое дороже. На кого Европа променяла "Газпром"

Похоже, но вдвое дороже. На кого Европа променяла "Газпром" - 16.05.2024, ПРАЙМ

Похоже, но вдвое дороже. На кого Европа променяла "Газпром"

Норвегия вместе с Россией и Катаром входят в тройку крупнейших в мире поставщиков природного газа. Между тем, себестоимость норвежского газа – одна из самых... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T08:00+0300

2024-05-16T08:00+0300

2024-05-16T08:00+0300

мнения аналитиков

газ

?1715835603

Норвегия вместе с Россией и Катаром входят в тройку крупнейших в мире поставщиков природного газа. Между тем, себестоимость норвежского газа – одна из самых высоких и более чем в два раза превышает себестоимость российского. Это, пожалуй, ключевое различие, которое выражается в более высокой цене для европейских потребителей. В 2023 году норвежский поставщик Equinor и немецкая компания SEFE (бывшее дочернее предприятие "Газпрома") заключили десятилетний контракт с возможностью продления еще на пять лет на поставку в общей сложности 129 млрд кубометров норвежского газа (по 10 млрд кубометров ежегодно первые 10 лет и еще 29 млрд в следующие пять лет в случае продления контракта). По сообщению Reuters, стоимость контракта составила около $55 млрд, что предполагает цену немногим более $420 за тысячу кубометров. Это почти в два раза выше, чем "Газпром" предлагал европейским потребителям в прошлые годы.Что касается надежности поставок, то рассуждать можно о технических аспектах. Норвегию соединяет с Европой и Британией несколько газопроводов, в том числе Baltic Pipe, который предназначен для транспортировки природного газа из Северного моря через Данию в Польшу, и который рассчитан на прокачку искомых 10 млрд кубометров газа в год. Данный газопровод официально функционирует с 27 сентября 2022 года и является продолжением/ответвлением другого газопровода – Europipe II, по которому газ с норвежского шельфа поступает в Германию пропускной мощность 24 млрд кубометров в год. В этом контексте проблем с поставками не должно возникать. Тем не менее, необходимо учитывать, что значительная часть перспективных месторождений Норвегии находится далеко на севере, что усложняет их разработку, что окажет сдерживающее влияние на объемы добычи газа в Норвегии.Что касается диверсификации поставок, то опасность со стороны Норвегии не стоит преувеличивать. На самом деле еще в прошлом поставки газа из Норвегии занимали в разные годы от 20% до 25% в общей структуре европейского импорта газа, поэтому увеличение веса страны до 30% в общей структуре незначительно усиливает зависимость Европы от этого поставщика. Можно даже говорить о том, что структура поставщиков газа на европейский континент стала более диверсифицированной. Если раньше в пиковые периоды 40% поставок приходилось на российский газ (Газпром), то сейчас нет такого поставщика, чей вес превышал бы 30% на постоянной основе. Более того, в 2023 году поставки газа из Норвегии в Европу даже немного сократились в абсолютном выражении по сравнению с 2022 годом (по данным Европейской комиссии, см. график ниже).Между тем, на европейском газовом рынке свою долю отвоевывает СПГ из США. Если присутствие США в 2021 году на европейском рынке оставалось незначительным (менее 6% в общей структуре), то в настоящее время на них приходится существенный вес как в относительном (около 20%), так и в абсолютном (56 млрд кубометров в 2023 году, по данным Европейской комиссии, см. график ниже) выражениях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мнения аналитиков, газ