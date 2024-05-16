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Минфин ФРГ сделал неутешительный прогноз для бюджета страны

Минфин ФРГ сделал неутешительный прогноз для бюджета страны - 16.05.2024, ПРАЙМ

Минфин ФРГ сделал неутешительный прогноз для бюджета страны

Налоговые поступления в бюджет Германии в ближайшие пять лет сократятся на 80 миллиардов евро, сообщил министр финансов страны Кристиан Линднер со ссылкой на... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T18:52+0300

2024-05-16T18:52+0300

2024-05-16T18:52+0300

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БЕРЛИН, 16 мая — ПРАЙМ. Налоговые поступления в бюджет Германии в ближайшие пять лет сократятся на 80 миллиардов евро, сообщил министр финансов страны Кристиан Линднер со ссылкой на новый прогноз министерства. "Мы должны распрощаться с нереалистичными желаниями и продолжить консолидацию бюджета", — заявил он на транслировавшейся на сайте министерства пресс-конференции, посвящённой новому прогнозу ведомства. Так, в госбюджет Германии поступит меньше налогов, чем предполагалось в предыдущем прогнозе, опубликованном осенью 2023 года. Разница составит 21,9 миллиардов евро в 2025 и суммарно 80,7 миллиарда евро до 2028 года. В общей сложности, министерство ожидает в 2025 году налоговых поступлений размером в 995,2 миллиарда евро. "То, что я повторяю почти как мантру в связи с непомерными политическими желаниями, теперь черным по белому: в обозримом будущем нового финансового пространства для манёвра нет", — подчеркнул он. Растущий дефицит по налоговым сборам Линднер объяснил слабым ростом экономики и "пренебрежительным отношением" к условиям для индустрии и бизнеса в стране за прошедшие десять лет.

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