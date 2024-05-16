https://1prime.ru/20240516/gosimuschestvo-848251593.html
Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"
Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти" - 16.05.2024, ПРАЙМ
Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"
Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T17:47+0300
2024-05-16T17:47+0300
2024-05-16T18:01+0300
экономика
россия
суд
госимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848252124_0:333:683:717_1920x0_80_0_0_7dcb70dd1ba602f12ded123d7bfd1b69.png
РЯЗАНЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале. Отмечается, что иск был подан к шести "физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: Колесникову Б.В., Ахметову Р.Л., Ахметовой-Айдаровой Т.И., Кий С.В., Такташевой Р.С., Черткову Ю.Д.", а также трем организациям: ООО "ТОР" (ИНН 4632188820), ООО "Донбасс Кондитер" (ООО ДОНКО) (ИНН 9308023328), ЧАО "Производственное объединение "Конти" (ИНН 251122405090). "Решением Ленинского районного суда города Курска от 16 мая иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен", — уточняется в сообщении. Подчеркивается, что в доход Российской Федерации обращено имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "ТОР", денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Донбасс Кондитер". Решение суда обращено к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.В ноябре 2023 года Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в федеральную собственность акции АО "Конти-Рус" и связанных с ней ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ "Мерлетто"."Конти-Рус" входила в украинскую группу "Конти", которая занимается производством кондитерских изделий.
https://1prime.ru/20240508/makfa-848013970.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848252124_0:256:683:768_1920x0_80_0_0_8dfdcbaec43bd270b3fd468d3efccb2a.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, госимущество
Экономика, РОССИЯ, суд, госимущество
Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"
Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"
РЯЗАНЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что иск был подан к шести "физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: Колесникову Б.В., Ахметову Р.Л., Ахметовой-Айдаровой Т.И., Кий С.В., Такташевой Р.С., Черткову Ю.Д.", а также трем организациям: ООО "ТОР" (ИНН 4632188820), ООО "Донбасс Кондитер" (ООО ДОНКО) (ИНН 9308023328), ЧАО "Производственное объединение "Конти" (ИНН 251122405090).
"Решением Ленинского районного суда города Курска от 16 мая иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен", — уточняется в сообщении.
Суд удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества "Макфы"
Подчеркивается, что в доход Российской Федерации обращено имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "ТОР", денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Донбасс Кондитер".
Решение суда обращено к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
В ноябре 2023 года Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в федеральную собственность акции АО "Конти-Рус" и связанных с ней ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ "Мерлетто".
"Конти-Рус" входила в украинскую группу "Конти", которая занимается производством кондитерских изделий.