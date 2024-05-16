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Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"

Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти" - 16.05.2024, ПРАЙМ

Суд обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти"

Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T17:47+0300

2024-05-16T17:47+0300

2024-05-16T18:01+0300

экономика

россия

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госимущество

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РЯЗАНЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале. Отмечается, что иск был подан к шести "физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: Колесникову Б.В., Ахметову Р.Л., Ахметовой-Айдаровой Т.И., Кий С.В., Такташевой Р.С., Черткову Ю.Д.", а также трем организациям: ООО "ТОР" (ИНН 4632188820), ООО "Донбасс Кондитер" (ООО ДОНКО) (ИНН 9308023328), ЧАО "Производственное объединение "Конти" (ИНН 251122405090). "Решением Ленинского районного суда города Курска от 16 мая иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен", — уточняется в сообщении. Подчеркивается, что в доход Российской Федерации обращено имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "ТОР", денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Донбасс Кондитер". Решение суда обращено к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.В ноябре 2023 года Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в федеральную собственность акции АО "Конти-Рус" и связанных с ней ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ "Мерлетто"."Конти-Рус" входила в украинскую группу "Конти", которая занимается производством кондитерских изделий.

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россия, суд, госимущество