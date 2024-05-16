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Россиянам могут разрешить показывать документы с Госуслуг вместо паспорта - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам могут разрешить показывать документы с Госуслуг вместо паспорта
Россиянам могут разрешить показывать документы с Госуслуг вместо паспорта - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам могут разрешить показывать документы с Госуслуг вместо паспорта
Россиянам могут разрешить предъявлять сотрудникам полиции документы, удостоверяющие личность, с помощью Госуслуг вместо бумажной версии паспорта, пишет... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T09:21+0300
2024-05-16T09:21+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россиянам могут разрешить предъявлять сотрудникам полиции документы, удостоверяющие личность, с помощью Госуслуг вместо бумажной версии паспорта, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на документ Госдумы.Отмечается, что с такой инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.По словам парламентария, в настоящее время граждане имеют право предъявлять цифровую версию паспорта в десяти случаях, но не для установления личности сотрудниками правоохранительных органов или при прохождении паспортного контроля в аэропортах, а также проверке водительских удостоверений сотрудниками Госавтоинспекции."В этой связи считаю необходимым дополнить перечень случаев, когда граждане смогут предъявлять документы, удостоверяющие личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" вместо предоставления бумажной версии паспорта", — заявил Даванков.Он подчеркнул, что это позволит избежать потери времени и неудобств для граждан, которые забыли бумажный паспорт. В большинстве случаев такие задержки только тратят время сотрудников правоохранительных органов и граждан, заключил он.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
09:21 16.05.2024
 
Россиянам могут разрешить показывать документы с Госуслуг вместо паспорта

В ГД хотят разрешить показывать полиции документы с Госуслуг вместо паспорта

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россиянам могут разрешить предъявлять сотрудникам полиции документы, удостоверяющие личность, с помощью Госуслуг вместо бумажной версии паспорта, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на документ Госдумы.
Отмечается, что с такой инициативой к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.
По словам парламентария, в настоящее время граждане имеют право предъявлять цифровую версию паспорта в десяти случаях, но не для установления личности сотрудниками правоохранительных органов или при прохождении паспортного контроля в аэропортах, а также проверке водительских удостоверений сотрудниками Госавтоинспекции.
"В этой связи считаю необходимым дополнить перечень случаев, когда граждане смогут предъявлять документы, удостоверяющие личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" вместо предоставления бумажной версии паспорта", — заявил Даванков.
Он подчеркнул, что это позволит избежать потери времени и неудобств для граждан, которые забыли бумажный паспорт. В большинстве случаев такие задержки только тратят время сотрудников правоохранительных органов и граждан, заключил он.
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