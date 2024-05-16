Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком - 16.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240516/gruziya-848231330.html
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком - 16.05.2024, ПРАЙМ
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком
Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет французское издание Le Figaro. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:18+0300
2024-05-16T11:29+0300
политика
франция
грузия
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482698_0:48:1231:740_1920x0_80_0_0_4c7a74ef0df1bae195cb15ce2f1349a6.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет французское издание Le Figaro."Разумно ли поощрять натовскую и европейскую "мечту" среди грузин, когда мы прекрасно знаем, чем это закончится? Разве Украина не послужила нам уроком?", — задался вопросом один из читателей издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, в Грузии происходит революция во имя демократии, подобно Майдану в Украине. Грузинская молодежь выступает за вступление в Европейский союз и против нормализации отношений с Россией.Запад интерпретирует события в Грузии и Украине с точки зрения своих интересов, но есть предостережение о том, что включение этих стран в ЕС или НАТО может закончиться неудачей, как это уже случилось с Украиной, заметили в издании.Кроме того, европейские правительства не проявляют решительности в поддержке Грузии, причем некоторые представители оппозиции считают это опасной двусмысленностью, заключили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240515/gruziya-848198205.html
франция
грузия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847482698_91:0:1140:787_1920x0_80_0_0_bf44b20f19ac4ee0292ef2f16e48712c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, грузия, украина, новости
Политика, ФРАНЦИЯ, ГРУЗИЯ, УКРАИНА, Новости
11:18 16.05.2024 (обновлено: 11:29 16.05.2024)
 
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком

Le Figaro: Грузия стала новым полем битвы между Россией и Западом

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и ЕС в Тбилиси
Флаги Грузии и ЕС в Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет французское издание Le Figaro.
"Разумно ли поощрять натовскую и европейскую "мечту" среди грузин, когда мы прекрасно знаем, чем это закончится? Разве Украина не послужила нам уроком?", — задался вопросом один из читателей издания.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно изданию, в Грузии происходит революция во имя демократии, подобно Майдану в Украине. Грузинская молодежь выступает за вступление в Европейский союз и против нормализации отношений с Россией.
Запад интерпретирует события в Грузии и Украине с точки зрения своих интересов, но есть предостережение о том, что включение этих стран в ЕС или НАТО может закончиться неудачей, как это уже случилось с Украиной, заметили в издании.
Кроме того, европейские правительства не проявляют решительности в поддержке Грузии, причем некоторые представители оппозиции считают это опасной двусмысленностью, заключили в публикации.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
ЕС пригрозил Грузии заморозить ее заявку на членство в союзе
Вчера, 14:28
 
ПолитикаФРАНЦИЯГРУЗИЯУКРАИНАНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала