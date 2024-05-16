https://1prime.ru/20240516/gruziya-848231330.html

Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком

Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком - 16.05.2024, ПРАЙМ

Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком

Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет французское издание Le Figaro. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T11:18+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет французское издание Le Figaro."Разумно ли поощрять натовскую и европейскую "мечту" среди грузин, когда мы прекрасно знаем, чем это закончится? Разве Украина не послужила нам уроком?", — задался вопросом один из читателей издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, в Грузии происходит революция во имя демократии, подобно Майдану в Украине. Грузинская молодежь выступает за вступление в Европейский союз и против нормализации отношений с Россией.Запад интерпретирует события в Грузии и Украине с точки зрения своих интересов, но есть предостережение о том, что включение этих стран в ЕС или НАТО может закончиться неудачей, как это уже случилось с Украиной, заметили в издании.Кроме того, европейские правительства не проявляют решительности в поддержке Грузии, причем некоторые представители оппозиции считают это опасной двусмысленностью, заключили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240515/gruziya-848198205.html

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франция, грузия, украина, новости