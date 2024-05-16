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Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком - 16.05.2024, ПРАЙМ
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком
Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет французское издание Le Figaro. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T11:18+0300
2024-05-16T11:18+0300
2024-05-16T11:29+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет французское издание Le Figaro."Разумно ли поощрять натовскую и европейскую "мечту" среди грузин, когда мы прекрасно знаем, чем это закончится? Разве Украина не послужила нам уроком?", — задался вопросом один из читателей издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, в Грузии происходит революция во имя демократии, подобно Майдану в Украине. Грузинская молодежь выступает за вступление в Европейский союз и против нормализации отношений с Россией.Запад интерпретирует события в Грузии и Украине с точки зрения своих интересов, но есть предостережение о том, что включение этих стран в ЕС или НАТО может закончиться неудачей, как это уже случилось с Украиной, заметили в издании.Кроме того, европейские правительства не проявляют решительности в поддержке Грузии, причем некоторые представители оппозиции считают это опасной двусмысленностью, заключили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, ФРАНЦИЯ, ГРУЗИЯ, УКРАИНА, Новости
Французы о протестах в Грузии: Украина послужила нам уроком
Le Figaro: Грузия стала новым полем битвы между Россией и Западом
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ.
Правительства европейских стран приняли решение не вмешиваться в протесты в Грузии, пишет
французское издание Le Figaro.
"Разумно ли поощрять натовскую и европейскую "мечту" среди грузин, когда мы прекрасно знаем, чем это закончится? Разве Украина не послужила нам уроком?", — задался вопросом один из читателей издания.
Согласно изданию, в Грузии происходит революция во имя демократии, подобно Майдану в Украине. Грузинская молодежь выступает за вступление в Европейский союз и против нормализации отношений с Россией.
Запад интерпретирует события в Грузии и Украине с точки зрения своих интересов, но есть предостережение о том, что включение этих стран в ЕС или НАТО может закончиться неудачей, как это уже случилось с Украиной, заметили в издании.
Кроме того, европейские правительства не проявляют решительности в поддержке Грузии, причем некоторые представители оппозиции считают это опасной двусмысленностью, заключили в публикации.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
ЕС пригрозил Грузии заморозить ее заявку на членство в союзе