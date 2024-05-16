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Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае

Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае - 16.05.2024, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T16:00+0300

2024-05-16T16:00+0300

2024-05-16T16:11+0300

инфляция в россии

банк россии

инфляционные ожидания

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.До этого - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались.При этом наблюдаемая инфляция в мае продолжила снижаться и достигла 14% после апрельских 14,4%.

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инфляция в россии, инфляционные ожидания