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Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае - 16.05.2024, ПРАЙМ
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Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае
Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае - 16.05.2024, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка... | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T16:00+0300
2024-05-16T16:11+0300
инфляция в россии
банк россии
инфляционные ожидания
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.До этого - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались.При этом наблюдаемая инфляция в мае продолжила снижаться и достигла 14% после апрельских 14,4%.
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инфляция в россии, инфляционные ожидания
инфляция в России, Банк России, инфляционные ожидания
16:00 16.05.2024 (обновлено: 16:11 16.05.2024)
 
Инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили в мае

ЦБ: инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 11,7 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в мае выросли до 11,7% с 11% месяцем ранее, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
До этого - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались.
При этом наблюдаемая инфляция в мае продолжила снижаться и достигла 14% после апрельских 14,4%.
 
Банк Россииинфляция в Россииинфляционные ожидания
 
 
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